Panamá, 27 de junio del 2026
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    Solidaridad

    Iglesia católica organiza campaña para recaudar fondos en apoyo al pueblo venezolano

    Henry Cárdenas P.
    Iglesia católica organiza campaña para recaudar fondos en apoyo al pueblo venezolano
    Venezuela empezó a recibir la ayuda internacional tras los dos terremotos. EFE

    La Iglesia católica de Panamá informó este viernes que hace un llamado a todas las parroquias, movimientos, comunidades, instituciones eclesiales y a los fieles de buena voluntad a unirse a la campaña de solidaridad promovida por Pastoral Social Cáritas Panamá, tras el devastador terremoto que ha afectado a miles de familias en Venezuela.

    “Invitamos a todas las comunidades parroquiales y eclesiales a promover entre sus fieles la realización de donaciones económicas a través de la cuenta bancaria o del servicio de Yappy habilitados por Pastoral Social Cáritas Panamá”, se indica en un comunicado.

    Se explica que los aportes recaudados serán coordinados por la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia en Panamá, en estrecha comunión con la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia católica en Venezuela, para atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas.

    Se informa que las donaciones se pueden realizar a la cuenta corriente: 03-01-01-002073-8 del Banco General, a nombre de Cáritas Panamá. También a través del sistema de Yappy, buscando en el directorio: Cáritas Panamá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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