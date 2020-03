Iglesia católica suspende las misas sabatinas y dominicales en la Arquidiócesis de Panamá

SE SUSPENDE EL SALUDO DE LA PAZ

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, declaró la mañana de este jueves 12 de marzo que la Iglesia católica panameña decidió suspender las misas sabatinas y dominicales en la Arquidiócesis de Panamá (cubre las provincias de Panamá y Panamá Oeste).

“Las celebraciones eucarísticas diarias se han de limitar –según las disposiciones oficiales de las autoridades de salud– a la participación de 20 a 50 fieles como máximo”, destacó Ulloa.

Enfatizó que las otras diócesis del país, dependiendo de la evolución de la situación sanitaria, asumirán las respectivas medidas preventivas en sus iglesias.

Ulloa indicó que los sacerdotes que tengan afecciones respiratorias u otros síntomas relacionados, no deben celebrar la eucaristía con participación de fieles, o entrar en contacto directo con ellos.

Añadió que los fieles que tengan afectaciones respiratorias deben abstenerse de asistir a las celebraciones religiosas.

También recomendó a los sacerdotes que antes de participar en la comunión eucarística deben lavarse las manos o utilizar un gel alcoholado.

“El saludo de la paz queda suprimido” en las misas de la Iglesia católica panameña, reveló Ulloa en la conferencia de prensa en la que detalló las medidas que tomarán los sacerdotes.

El arzobispo exhortó a las personas mayores de 70 años a tener cuidados especiales, entre ellos abstenerse de participar en las celebraciones litúrgicas.

De acuerdo con Ulloa, los sacerdotes durante los sacramentos de la reconciliación y unción de los enfermos deben usar las mascarillas y de igual manera guardar todas las precauciones que recomiendan las autoridades de salud.

Añadió que las otras diócesis del país asumirán las medidas preventivas en su momento y siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud.

Ante la situación surgida por el nuevo coronavirus el domingo se transmitirán celebraciones eucarísticas durante el día por Radio Hogar y FETV, en horario de 8:00 a.m., 9:30 a.m. y 11:00 a.m.

“Exhortamos a las parroquias que tengan plataformas digitales, a utilizarlas para la transmisión de sus celebraciones”, dijo.