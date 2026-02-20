Panamá, 20 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FERIA

    IMA abrirá nueva tienda del pueblo en Panamá: estará dentro del Mercado de Alcalde Díaz

    José González Pinilla
    IMA abrirá nueva tienda del pueblo en Panamá: estará dentro del Mercado de Alcalde Díaz
    El Mercado Municipal de Alcalde Díaz, ubicado al norte de la ciudad no asisten muchos visitantes. Esta estructura costó $12 millones. Foto: Elysée Fernández

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que abrirá una nueva tienda que estará ubicada dentro de las instalaciones del Mercado Periférico Municipal administrado por la Alcaldía de Panamá, en el corregimiento de Alcalde Díaz, cerca del área de El Chungal, con acceso por el sector de La Cabima.

    De acuerdo con el IMA, el establecimiento presenta un 75 % de avance. Actualmente, el equipo de Agroindustrias de la entidad trabaja en labores de pintura, climatización e instalación de mobiliario.

    La institución proyecta atender a unas 2,000 personas diariamente.

    El IMA opera en la actualidad alrededor de 10 “Tiendas del Pueblo”, entre ellas las de Pan de Azúcar, Santa Ana y San Antonio, donde ofrece productos de la canasta básica familiar a precios accesibles, como arroz, aceite, azúcar, pastas, atún, sardinas y salchichas, entre otros.

    El Mercado Periférico Municipal de Alcalde Díaz fue inaugurado en mayo de 2024 por el entonces alcalde José Luis Fábrega, con una inversión de 12 millones de dólares. Sin embargo, ha registrado baja afluencia de clientes y mantiene una cantidad considerable de locales cerrados.

    Los pocos arrendatarios que operan en el lugar esperan que la apertura de la tienda del IMA contribuya a dinamizar las ventas.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Panamá Ports: una inconstitucionalidad que no extraña. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Panamá ‘mantiene’ veto a empresas europeas en licitaciones públicas tras ratificación de la UE: Mulino. Leer más