IMA abrirá nueva tienda del pueblo en Panamá: estará dentro del Mercado de Alcalde Díaz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que abrirá una nueva tienda que estará ubicada dentro de las instalaciones del Mercado Periférico Municipal administrado por la Alcaldía de Panamá, en el corregimiento de Alcalde Díaz, cerca del área de El Chungal, con acceso por el sector de La Cabima.

De acuerdo con el IMA, el establecimiento presenta un 75 % de avance. Actualmente, el equipo de Agroindustrias de la entidad trabaja en labores de pintura, climatización e instalación de mobiliario.

La institución proyecta atender a unas 2,000 personas diariamente.

El IMA opera en la actualidad alrededor de 10 “Tiendas del Pueblo”, entre ellas las de Pan de Azúcar, Santa Ana y San Antonio, donde ofrece productos de la canasta básica familiar a precios accesibles, como arroz, aceite, azúcar, pastas, atún, sardinas y salchichas, entre otros.

El Mercado Periférico Municipal de Alcalde Díaz fue inaugurado en mayo de 2024 por el entonces alcalde José Luis Fábrega, con una inversión de 12 millones de dólares. Sin embargo, ha registrado baja afluencia de clientes y mantiene una cantidad considerable de locales cerrados.

Los pocos arrendatarios que operan en el lugar esperan que la apertura de la tienda del IMA contribuya a dinamizar las ventas.