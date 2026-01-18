IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa desarrollando sus agroferias con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos de la canasta básica a precios bajos.

Para este martes 20 de enero, la entidad anunció nuevas jornadas que se realizarán de manera simultánea en distintas provincias y distritos del país, como parte de su estrategia para aliviar el costo de los alimentos en los hogares panameños.

Durante las agroferias, los asistentes podrán adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán en las provincias de Veraguas, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Los Santos, Panamá este, Chiriquí, Colón, Darién y Herrera, de acuerdo con el cronograma oficial de la institución.

Estas agroferias forman parte de los programas del IMA para garantizar el abastecimiento de alimentos a bajo costo, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida y la presión económica que enfrentan muchas familias.

Cronograma de agroferias – martes 20 de enero

Veraguas

Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe

Parque Central de Las Palmas, cabecera del distrito de Las Palmas

Panamá Oeste

Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Las Sotos

Coclé

Plaza Central de El Cristo, distrito de Aguadulce

Panamá

Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá

Los Santos

A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas

Panamá este

Loma del Naranjo y El Llano Nuevo, distrito de Chepo

Chiriquí

Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo

Colón

Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso

Darién

Junta Comunal de Santa Fe, cabecera del distrito de Santa Fe

Herrera

Cancha Municipal de Las Minas, cabecera del distrito de Las Minas

El IMA recomenda a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para la compra de los insumos básicos, con el fin de agilizar el proceso y promover prácticas responsables con el ambiente.