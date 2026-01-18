Panamá, 18 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    IMA

    IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta

    Aleida Samaniego C.
    Durante las agroferias, los asistentes podrán adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles. Cortesía

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa desarrollando sus agroferias con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos de la canasta básica a precios bajos.

    Para este martes 20 de enero, la entidad anunció nuevas jornadas que se realizarán de manera simultánea en distintas provincias y distritos del país, como parte de su estrategia para aliviar el costo de los alimentos en los hogares panameños.

    Durante las agroferias, los asistentes podrán adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

    Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán en las provincias de Veraguas, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Los Santos, Panamá este, Chiriquí, Colón, Darién y Herrera, de acuerdo con el cronograma oficial de la institución.

    Estas agroferias forman parte de los programas del IMA para garantizar el abastecimiento de alimentos a bajo costo, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida y la presión económica que enfrentan muchas familias.

    Cronograma de agroferias – martes 20 de enero

    Veraguas

    • Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe

    • Parque Central de Las Palmas, cabecera del distrito de Las Palmas

    Panamá Oeste

    • Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Las Sotos

    Coclé

    • Plaza Central de El Cristo, distrito de Aguadulce

    Panamá

    • Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá

    Los Santos

    • A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas

    Panamá este

    • Loma del Naranjo y El Llano Nuevo, distrito de Chepo

    Chiriquí

    • Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo

    Colón

    • Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso

    Darién

    • Junta Comunal de Santa Fe, cabecera del distrito de Santa Fe

    Herrera

    • Cancha Municipal de Las Minas, cabecera del distrito de Las Minas

    El IMA recomenda a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para la compra de los insumos básicos, con el fin de agilizar el proceso y promover prácticas responsables con el ambiente.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

