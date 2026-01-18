IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa desarrollando sus agroferias con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos de la canasta básica a precios bajos.
Para este martes 20 de enero, la entidad anunció nuevas jornadas que se realizarán de manera simultánea en distintas provincias y distritos del país, como parte de su estrategia para aliviar el costo de los alimentos en los hogares panameños.
Durante las agroferias, los asistentes podrán adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.
Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán en las provincias de Veraguas, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Los Santos, Panamá este, Chiriquí, Colón, Darién y Herrera, de acuerdo con el cronograma oficial de la institución.
Estas agroferias forman parte de los programas del IMA para garantizar el abastecimiento de alimentos a bajo costo, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida y la presión económica que enfrentan muchas familias.
Cronograma de agroferias – martes 20 de enero
Veraguas
Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe
Parque Central de Las Palmas, cabecera del distrito de Las Palmas
Panamá Oeste
Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Las Sotos
Coclé
Plaza Central de El Cristo, distrito de Aguadulce
Panamá
Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá
Los Santos
A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas
Panamá este
Loma del Naranjo y El Llano Nuevo, distrito de Chepo
Chiriquí
Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo
Colón
Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso
Darién
Junta Comunal de Santa Fe, cabecera del distrito de Santa Fe
Herrera
Cancha Municipal de Las Minas, cabecera del distrito de Las Minas
El IMA recomenda a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para la compra de los insumos básicos, con el fin de agilizar el proceso y promover prácticas responsables con el ambiente.