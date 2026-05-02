Panamá, 02 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    A nivel nacional

    IMA anuncia calendario de las agroferias para este 4 y 5 de mayo

    Alis Fernández
    IMA anuncia calendario de las agroferias para este 4 y 5 de mayo
    Las agroferias dan inicio a las 8:00 a.m. Imagen tomada de @IMA_Pma

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantiene activas las agroferias en distintos puntos del país.

    Para este inicio de semana, ha organizado varias jornadas de venta que llegarán a diferentes provincias y comunidades.

    La programación arranca el lunes 4 de mayo en la provincia de Coclé, específicamente en la Casa Comunal de El Chirú, en el distrito de Antón

    Para el martes 5 de mayo, la cobertura se ampliará con ferias en los siguientes puntos:

    + Ciudad de Panamá: Parque de San Cristóbal, en el corregimiento de Río Abajo.

    + Panamá Este: La Zahína de Madroño, en Las Margaritas, distrito de Chepo.

    + Panamá Oeste: Cancha de Bejuco, distrito de Chame.

    + Chiriquí: Cancha Comunal de San Pablo Nuevo, en el distrito de David.

    + Coclé: Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce.

    + Herrera: Cancha Municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

    + Veraguas: Se realizarán dos ferias; una en la entrada a la Arena de El María (distrito de Las Palmas) y otra en la Capilla de El Peñón (distrito de San Francisco).

    + Darién: Frente al cementerio de Yaviza, en el distrito de Pinogana.

    + Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó.

    Las agroferias se iniciarán desde las 8:00 a.m.

    El IMA recuerda a todos los ciudadanos que es indispensable presentar su cédula de identidad para realizar las compras y se les insta a llevar su propia bolsa reutilizable.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Asegurados podrán usar solo su cédula en la CSS a partir del 1 de mayo. Leer más
    • Precios de la gasolina vuelven a subir; el diésel baja 10 centavos. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más
    • China acepta vía judicial para conflicto portuario y busca disminuir tensión con Panamá. Leer más
    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones mantiene detención de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar por presunto peculado. Leer más