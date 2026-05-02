IMA anuncia calendario de las agroferias para este 4 y 5 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantiene activas las agroferias en distintos puntos del país.
Para este inicio de semana, ha organizado varias jornadas de venta que llegarán a diferentes provincias y comunidades.
La programación arranca el lunes 4 de mayo en la provincia de Coclé, específicamente en la Casa Comunal de El Chirú, en el distrito de Antón
Para el martes 5 de mayo, la cobertura se ampliará con ferias en los siguientes puntos:
+ Ciudad de Panamá: Parque de San Cristóbal, en el corregimiento de Río Abajo.
+ Panamá Este: La Zahína de Madroño, en Las Margaritas, distrito de Chepo.
+ Panamá Oeste: Cancha de Bejuco, distrito de Chame.
+ Chiriquí: Cancha Comunal de San Pablo Nuevo, en el distrito de David.
+ Coclé: Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce.
+ Herrera: Cancha Municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María.
+ Veraguas: Se realizarán dos ferias; una en la entrada a la Arena de El María (distrito de Las Palmas) y otra en la Capilla de El Peñón (distrito de San Francisco).
+ Darién: Frente al cementerio de Yaviza, en el distrito de Pinogana.
+ Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó.
¡Las Agroferias del IMA te esperan! 🙌🏽Consulta fechas, sedes, comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 2, 2026
🕗 Desde las 8:00 a.m.
✅ Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula
💚 ¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/NfKbUPe2IK
Las agroferias se iniciarán desde las 8:00 a.m.
El IMA recuerda a todos los ciudadanos que es indispensable presentar su cédula de identidad para realizar las compras y se les insta a llevar su propia bolsa reutilizable.