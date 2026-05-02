IMA anuncia calendario de las agroferias para este 4 y 5 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantiene activas las agroferias en distintos puntos del país.

Para este inicio de semana, ha organizado varias jornadas de venta que llegarán a diferentes provincias y comunidades.

La programación arranca el lunes 4 de mayo en la provincia de Coclé, específicamente en la Casa Comunal de El Chirú, en el distrito de Antón

Para el martes 5 de mayo, la cobertura se ampliará con ferias en los siguientes puntos:

+ Ciudad de Panamá: Parque de San Cristóbal, en el corregimiento de Río Abajo.

+ Panamá Este: La Zahína de Madroño, en Las Margaritas, distrito de Chepo.

+ Panamá Oeste: Cancha de Bejuco, distrito de Chame.

+ Chiriquí: Cancha Comunal de San Pablo Nuevo, en el distrito de David.

+ Coclé: Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce.

+ Herrera: Cancha Municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

+ Veraguas: Se realizarán dos ferias; una en la entrada a la Arena de El María (distrito de Las Palmas) y otra en la Capilla de El Peñón (distrito de San Francisco).

+ Darién: Frente al cementerio de Yaviza, en el distrito de Pinogana.

+ Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó.

¡Las Agroferias del IMA te esperan! 🙌🏽Consulta fechas, sedes, comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.



🕗 Desde las 8:00 a.m.

✅ Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

💚 ¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/NfKbUPe2IK — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 2, 2026

Las agroferias se iniciarán desde las 8:00 a.m.

El IMA recuerda a todos los ciudadanos que es indispensable presentar su cédula de identidad para realizar las compras y se les insta a llevar su propia bolsa reutilizable.