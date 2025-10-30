Panamá, 30 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Consumidores

    IMA anuncia horario y puntos de venta de las Agroferias para este jueves 30 y viernes 31 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    El IMA confirmó que las tiendas agropecuarias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán abiertas a los consumidores en al menos siete regiones del país, este jueves 30 y viernes 31 de octubre de 2025.

    El IMA confirmó que las tiendas agropecuarias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m., y las personas deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos. De igual manera, los consumidores deben llevar bolsas reutilizables.

    Jueves 30 de octubre

    Los Santos: Junta Comunal del corregimiento de Valle Rico, distrito de Las Tablas.

    Colón: policentro deportivo del corregimiento de Cativá, distrito de Colón.

    Coclé: casa local de Sábana, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá.

    Chiriquí: rancho comunal del corregimiento de Tijeras, distrito de Boquerón.

    Cancha Comunal del corregimiento de Santo Tomás, distrito de Alanje.

    Darién: cancha techada del corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana.

    Panamá Este: casa comunal del corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

    Veraguas: casa comunal El Poste, corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas.

    Herrera: casa comunal del corregimiento de Potuga, distrito de Parita.

    Panamá: estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

    Panamá Oeste: cancha techada del corregimiento de Santa Rita, distrito de La Chorrera.

    Viernes 31 de octubre

    Los Santos: Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

    Coclé: casa local de Llano La Palma, corregimiento de Villarreal, distrito de Natá.

    Chiriquí: cancha comunal del corregimiento de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas.

    Herrera: cancha municipal del corregimiento de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas.

    Panamá Oeste: casa local de Nuevo Paraíso, corregimiento de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.

    Cancha techada del corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.

    Panamá Este: predios del policentro del corregimiento de Cañita, distrito de Chepo.

    Darién: Supercentro Canglón, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.

