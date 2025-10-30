IMA anuncia horario y puntos de venta de las Agroferias para este jueves 30 y viernes 31 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán abiertas a los consumidores en al menos siete regiones del país, este jueves 30 y viernes 31 de octubre de 2025.

El IMA confirmó que las tiendas agropecuarias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m., y las personas deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos. De igual manera, los consumidores deben llevar bolsas reutilizables.

Jueves 30 de octubre

Los Santos: Junta Comunal del corregimiento de Valle Rico, distrito de Las Tablas.

Colón: policentro deportivo del corregimiento de Cativá, distrito de Colón.

Coclé: casa local de Sábana, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá.

Chiriquí: rancho comunal del corregimiento de Tijeras, distrito de Boquerón.

Cancha Comunal del corregimiento de Santo Tomás, distrito de Alanje.

Darién: cancha techada del corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana.

Panamá Este: casa comunal del corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

Veraguas: casa comunal El Poste, corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas.

Herrera: casa comunal del corregimiento de Potuga, distrito de Parita.

Panamá: estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Panamá Oeste: cancha techada del corregimiento de Santa Rita, distrito de La Chorrera.

Viernes 31 de octubre

Los Santos: Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

Coclé: casa local de Llano La Palma, corregimiento de Villarreal, distrito de Natá.

Chiriquí: cancha comunal del corregimiento de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas.

Herrera: cancha municipal del corregimiento de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas.

Panamá Oeste: casa local de Nuevo Paraíso, corregimiento de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.

Cancha techada del corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.

Panamá Este: predios del policentro del corregimiento de Cañita, distrito de Chepo.

Darién: Supercentro Canglón, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.