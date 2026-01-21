Panamá, 21 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Consumidores

    IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero

    Henry Cárdenas P.
    IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero
    Las Agroferias del IMA se realizan en diferentes partes del país. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta de las Agroferias para los días jueves 22 y viernes 23 de enero.

    La entidad reiteró que el horario de atención al público empieza a las 8:00 a.m. y que las personas deben presentar su cédula de identidad personal y portar bolsas reutilizables.

    Jueves 22 de enero

    Los Santos: parque de Guararé, en el distrito de Guararé.

    Chiriquí: cancha comunal de Santa Clara, distrito de Renacimiento.

    Panamá Este: Cartigandí, en Tortí, distrito de Chepo.

    Coclé: casa comunal de Caminito Real, en El Harino, distrito de La Pintada.

    Herrera: parque central de Pesé cabecera, distrito de Pesé.

    Panamá: cancha de la Escuela Bilingüe Nuevo Progreso, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

    Darién: cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

    Veraguas: casa comunal El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas.

    Casa comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.

    Viernes 23 de enero

    Los Santos: cancha de Flores, en el distrito de Tonosí.

    Chiriquí: cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.

    Panamá Este: Pigandí en Palmas Bellas, en el distrito de Chepo.

    Herrera: cancha municipal de Parita cabecera, en el distrito de Parita.

    Panamá: gimnasio de Agua Bendita, corregimiento de Chilibre.

    Colón: campo deportivo de Puerto Lindo, distrito de Portobelo.

    Veraguas: Chumical, corregimiento de Unión del Norte, en Montijo.

    Casa comunal de Utira, distrito de Río de Jesús.

    Coclé: casa local de El Copé, en el distrito de Olá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Banco General vuelve a brillar en el Desfile de las Mil Polleras 2026.. Leer más