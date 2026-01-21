IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta de las Agroferias para los días jueves 22 y viernes 23 de enero.

La entidad reiteró que el horario de atención al público empieza a las 8:00 a.m. y que las personas deben presentar su cédula de identidad personal y portar bolsas reutilizables.

Jueves 22 de enero

Los Santos: parque de Guararé, en el distrito de Guararé.

Chiriquí: cancha comunal de Santa Clara, distrito de Renacimiento.

Panamá Este: Cartigandí, en Tortí, distrito de Chepo.

Coclé: casa comunal de Caminito Real, en El Harino, distrito de La Pintada.

Herrera: parque central de Pesé cabecera, distrito de Pesé.

Panamá: cancha de la Escuela Bilingüe Nuevo Progreso, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

Darién: cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

Veraguas: casa comunal El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas.

Casa comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.

Viernes 23 de enero

Los Santos: cancha de Flores, en el distrito de Tonosí.

Chiriquí: cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.

Panamá Este: Pigandí en Palmas Bellas, en el distrito de Chepo.

Herrera: cancha municipal de Parita cabecera, en el distrito de Parita.

Panamá: gimnasio de Agua Bendita, corregimiento de Chilibre.

Colón: campo deportivo de Puerto Lindo, distrito de Portobelo.

Veraguas: Chumical, corregimiento de Unión del Norte, en Montijo.

Casa comunal de Utira, distrito de Río de Jesús.

Coclé: casa local de El Copé, en el distrito de Olá.