IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de sus próximas Agroferias para los días lunes 13 y martes 14 de octubre.

El lunes 13 de octubre, las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en los siguientes puntos del país:

- Los Santos: Junta Comunal de Las Palmas, distrito de Macaracas.

- Panamá Oeste: Casa Cultural de Caimito, distrito de Capira; Casa Cultural de Mendoza, distrito de La Chorrera.

Mientras que el martes 14 de octubre, los lugares donde se realizarán estas ferias son los siguientes:

- Chiriquí: Cancha de Querébalo, distrito de Alanje.

- Herrera: Estacionamientos del Registro Público, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré.

- Panamá este: Terrenos de la Feria de Tanara, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

- Darién: Casa local de la comunidad de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

- Panamá Oeste: Parque de la barriada Puerta de Hierro, corregimiento Juan Demóstenes, distrito de Arraiján.

- Los Santos: Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

- Coclé: Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá.

- Veraguas: Casa Comunal de Los Valles Centro, distrito de Cañazas.

🇵🇦 ¡Apoya lo nuestro!

Compra directo al productor en las Agroferias del IMA 🌾

🕗 8:00 a.m. | 📍 Consulta las sedes#ConPasoFirme pic.twitter.com/BI5Vldv0E3 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 11, 2025

Durante las Agroferias, los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de productos de la canasta básica a precios preferenciales, incluyendo arroz, legumbres, frutas, verduras, aceite, café, azúcar, entre otros alimentos de producción nacional.

El IMA recordó a los consumidores que deben llevar su cédula y una bolsa reutilizable, fomentando así el cuidado del medio ambiente y la reducción del uso de plásticos.