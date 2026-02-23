IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se reactivan esta semana, luego de los días de receso por las celebraciones del Carnaval.

De acuerdo con el calendario confirmado por el IMA, las Agroferias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país este martes y miércoles.

Martes 24 de febrero

Darién: cancha de la escuela de la comunidad de El Cacao, en Platanilla, distrito de Santa Fe.

Veraguas: casa comunal de El Hatillo, distrito de San Francisco.

Cancha techada de Río de Jesús cabecera, distrito de Río de Jesús.

Panamá Oeste: casa cultural de Cerro Cama, en Amador, distrito de La Chorrera.

Chiriquí: cancha comunal de Las Mercedes, en Nuevo México, distrito de Alanje.

Coclé: casa local de Otoal, corregimiento de Guzmán, distrito de Natá.

Panamá Este: Unión Herrerana, corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

Miércoles 25 de febrero

Colón: Sede del IMA en Colón, corregimiento de Buena Vista, Colón.

Los Santos: a un costado de la iglesia de Bahía Honda, distrito de Macaracas.

Panamá: comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón, distrito de Panamá.

Se les recuerda a los consumidores que deben presentar la cédula de identidad personal y portar bolsas reutilizables.