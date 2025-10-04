IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan en los próximos días en al menos nueve provincias del país.

Los puntos habilitados para la venta de productos estarán abiertos a los consumidores a partir de las 8:00 a.m.

Lunes 6 de octubre

Los Santos: Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.

Chiriquí: frente a la Gobernación, distrito de Chiriquí.

Martes 7 de octubre

Herrera: Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita.

Veraguas: Casa Comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.

Panamá Este: comunidades de Agua Buena y La Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

Los Santos: Parque de Guararé, distrito de Guararé.

Coclé: Casa Comunal del corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.

Panamá: Cancha La 18 en Veranillo, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Darién: Casa Comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste: Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.

Se reitera a los consumidores que es importante presentar la cédula de identidad para poder adquirir los diferentes productos.