    Productos Agrícolas

    IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad. Tomada de X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan en los próximos días en al menos nueve provincias del país.

    Los puntos habilitados para la venta de productos estarán abiertos a los consumidores a partir de las 8:00 a.m.

    Lunes 6 de octubre

    Los Santos: Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.

    Chiriquí: frente a la Gobernación, distrito de Chiriquí.

    Martes 7 de octubre

    Herrera: Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita.

    Veraguas: Casa Comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.

    Panamá Este: comunidades de Agua Buena y La Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

    Los Santos: Parque de Guararé, distrito de Guararé.

    Coclé: Casa Comunal del corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.

    Panamá: Cancha La 18 en Veranillo, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

    Darién: Casa Comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.

    Panamá Oeste: Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.

    Se reitera a los consumidores que es importante presentar la cédula de identidad para poder adquirir los diferentes productos.

    Henry Cárdenas P.

