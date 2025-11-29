Panamá, 30 de noviembre del 2025

    Productos agropecuarios

    IMA: calendario y horarios especiales de las tiendas permanentes del 2 al 5 de diciembre

    Henry Cárdenas P.
    Del 2 al 5 de diciembre se contará con personal reducido para la atención al público en las Agrotiendas permanentes.

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las Naviferias que inician este martes 2 de diciembre en diferentes regiones del país, en las tiendas permanentes (Agrotiendas) de la entidad se establecieron horarios especiales para la próxima semana.

    En un comunicado de la entidad, se informa que del 2 al 5 de diciembre se contará con personal reducido para la atención al público en las Agrotiendas permanentes.

    Aperturas correspondientes del 2 al 5 de diciembre

    Horario: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

    Panamá

    Silos Pan de Azúcar: 2, 3, 4 y 5 de diciembre

    Frigorífico San Antonio: 2, 3, 4 y 5 de diciembre

    Bingos Nacionales: 2, 3 y 5 de diciembre

    Panamá Oeste

    Merca de La Chorrera: 2, 3, 4 y 5 de diciembre

    Bocas del Toro

    Agencia del IMA: 4 de diciembre

    Herrera

    Merca de Chitré: 5 de diciembre

    El IMA explicó que el resto de las tiendas permanentes estarán cerradas durante este periodo. Además, el horario del 9 al 12 de diciembre será anunciado próximamente.

    Cabe recordar que se distribuirán las esperadas bolsas navideñas —conocidas como Caja Navideña— entre el 2 y el 6 de diciembre de 2025.

    Durante estos cinco días, los puntos de venta estarán distribuidos en Chiriquí, Los Santos, Herrera, el sector este de la ciudad de Panamá, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, con actividades simultáneas en plazas, parques, canchas comunales y terrenos feriales.

