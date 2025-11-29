IMA: calendario y horarios especiales de las tiendas permanentes del 2 al 5 de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las Naviferias que inician este martes 2 de diciembre en diferentes regiones del país, en las tiendas permanentes (Agrotiendas) de la entidad se establecieron horarios especiales para la próxima semana.

En un comunicado de la entidad, se informa que del 2 al 5 de diciembre se contará con personal reducido para la atención al público en las Agrotiendas permanentes.

Aperturas correspondientes del 2 al 5 de diciembre

Horario: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Panamá

Silos Pan de Azúcar: 2, 3, 4 y 5 de diciembre

Frigorífico San Antonio: 2, 3, 4 y 5 de diciembre

Bingos Nacionales: 2, 3 y 5 de diciembre

Panamá Oeste

Merca de La Chorrera: 2, 3, 4 y 5 de diciembre

Bocas del Toro

Agencia del IMA: 4 de diciembre

Herrera

Merca de Chitré: 5 de diciembre

El IMA explicó que el resto de las tiendas permanentes estarán cerradas durante este periodo. Además, el horario del 9 al 12 de diciembre será anunciado próximamente.

Cabe recordar que se distribuirán las esperadas bolsas navideñas —conocidas como Caja Navideña— entre el 2 y el 6 de diciembre de 2025.

Durante estos cinco días, los puntos de venta estarán distribuidos en Chiriquí, Los Santos, Herrera, el sector este de la ciudad de Panamá, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, con actividades simultáneas en plazas, parques, canchas comunales y terrenos feriales.