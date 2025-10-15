IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este jueves 16 de octubre de 2025 en ocho regiones del país.

Las Agroferias empiezan a atender a los consumidores desde las 8:00 a.m., y las personas para comprar los productos deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

Herrera: estacionamientos del Idiap, corregimiento de Divisa, distrito de Santa María.

Chiriquí: Municipio de Río Sereno, distrito de Renacimiento.

Darién: cancha techada de la comunidad de Yaviza, distrito de Pinogana.

Panamá: gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre, distrito de Panamá.

Coclé: cancha techada de San Roque, corregimiento de Aguadulce cabecera, distrito de Aguadulce.

Panamá Oeste: Junta Comunal de Sorá, distrito de Chame.

Los Santos: a un costado de la iglesia San Juan Bautista, distrito de Macaracas.

Veraguas: cancha Municipal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera.

Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.

En las Agroferias, las personas pueden comprar diferentes productos de la canasta básica, incluyendo arroz, café, azúcar, legumbres, frutas, entre otros.