IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán disponibles en diferentes regiones del país durante los próximos dos días.

El IMA confirmó el calendario y los puntos de venta para que los consumidores puedan adquirir sus productos.

Se reitera la importancia de presentar la cédula de identidad personal para poder adquirir los diferentes alimentos, además de llevar bolsas reutilizables.

Las Agroferias del IMA estarán abiertas desde las 8:00 a.m. de este jueves 9 y viernes 10 de octubre.

Jueves 9 de octubre

Los Santos: Parque de Sábana Grande, distrito de Los Santos.

Chiriquí: Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Darién: Escuela de La Moneda, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Cancha de Arreti, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Panamá: predios de la Junta Comunal del corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Panamá Este: comunidad de Bethel, Pueblo Nuevo, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

Panamá Oeste: plaza antes del Xtra, en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Coclé: casa local de El Barrero, corregimiento de El Roble, distrito de Aguadulce.

Herrera: casa comunal de La Sabaneta, corregimiento de La Arena, distrito de Los Pozos.

Veraguas: Mida, región central, distrito de Santiago.

Viernes 10 de Octubre

Coclé: casa local de Sagreja, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Casa local de San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé.

Panamá Oeste: casa comunal de La Arenosa, corregimiento Iturralde, distrito de La Chorrera.

Darién: Centro Regional Universitario de Darién, comunidad de Villa Darién, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.

Chiriquí: terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Panamá: Mercado Municipal de Pacora, distrito de Panamá.

Los Santos: parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.

Colón: parque central de la comunidad del Guásimo, distrito de Donoso.

Herrera: terrenos del Centro de Salud del corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.