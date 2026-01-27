IMA confirma puntos de venta de las Agroferias para este jueves 29 de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La venta de productos agropecuarios en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa este jueves 29 de enero en diferentes regiones del país.

El IMA confirmó los puntos de venta para este jueves y recordó la importancia de presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.

Las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m.

Jueves 29 de enero

Los Santos: parque de Peñas Blancas, distrito de Las Tablas.

Chiriquí: cancha comunal de El Porvenir, distrito de Remedios.

Panamá Este: sede de la agencia del IMA, distrito de Chepo.

Herrera: casa comunal de Chepo, distrito de Las Minas.

Veraguas: casa comunal de Calidonia, distrito de Soná.

Panamá Oeste: casa cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján.