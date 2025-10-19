IMA: Confirman calendario y horario de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de octubre

Con una variedad de precios, las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ya tienen fecha y horario para los próximos días.
El IMA confirmó que las Agroferias están abiertas para el público a partir de las 8:00 a.m. y se anunciaron diversos puntos de venta para el lunes 20 y el martes 21 de octubre.
Las personas deben presentar su cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.
Lunes 20 de octubre
Los Santos: Escuela de El Cacao, distrito de Tonosí.
Panamá Oeste: casa local de Los Pozos, corregimiento de Cabuya, distrito de Chame.
Martes 21 de octubre
Veraguas: parque de San Pablo, corregimiento de Soná cabecera, distrito de Soná.
Panamá: cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania, distrito de Panamá.
Chiriquí: cancha comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca.
Herrera: Junta Comunal de El Rincón, distrito de Santa María.
Colón: campo de juego de Achiote, distrito de Chagres.
Panamá Oeste: casa cultural de las Zanguengas, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.
Los Santos: Junta Comunal del corregimiento de Guararé, distrito de Guararé Arriba.
Predios de la Escuela de El Bebedero, distrito de Tonosí.
Coclé: casa Comunal de Piedras Gordas cabecera, distrito de La Pintada.