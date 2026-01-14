IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este jueves 15 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el horario y los lugares de venta de las agroferias para este jueves 15 de enero.
Las agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.
Los Santos: cancha del corregimiento de Tonosí, Tonosí.
Chiriquí: cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba.
Panamá Este: parque de Cañita, distrito de Chepo.
Colón: parque central de viento Frío, distrito de Santa Isabel.
Coclé: Casa del Pueblo de Natá, Natá.
Herrera: instalaciones de Miviot, barriada Santa Rita, Chitré cabecera.
Panamá: parque de San Cristóbal, Río Abajo.
Panamá Oeste: casa comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena, La Chorrera.
Darién: cuadro de softbol de Río Iglesia, Santa Fe.
Veraguas: predios de la junta comunal de Pixvae, Soná y casa comunal de Panamaes, San Francisco.
