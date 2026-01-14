Panamá, 14 de enero del 2026

    IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este jueves 15 de enero

    Yasser Yánez García
    El IMA confirmó que las tiendas agropecuarias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el horario y los lugares de venta de las agroferias para este jueves 15 de enero.

    Las agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

    Los Santos: cancha del corregimiento de Tonosí, Tonosí.

    Chiriquí: cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba.

    Panamá Este: parque de Cañita, distrito de Chepo.

    Colón: parque central de viento Frío, distrito de Santa Isabel.

    Coclé: Casa del Pueblo de Natá, Natá.

    Herrera: instalaciones de Miviot, barriada Santa Rita, Chitré cabecera.

    Panamá: parque de San Cristóbal, Río Abajo.

    Panamá Oeste: casa comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena, La Chorrera.

    Darién: cuadro de softbol de Río Iglesia, Santa Fe.

    Veraguas: predios de la junta comunal de Pixvae, Soná y casa comunal de Panamaes, San Francisco.

