IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este jueves 15 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el horario y los lugares de venta de las agroferias para este jueves 15 de enero.

Las agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

Los Santos: cancha del corregimiento de Tonosí, Tonosí.

Chiriquí: cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba.

Panamá Este: parque de Cañita, distrito de Chepo.

Colón: parque central de viento Frío, distrito de Santa Isabel.

Coclé: Casa del Pueblo de Natá, Natá.

Herrera: instalaciones de Miviot, barriada Santa Rita, Chitré cabecera.

Panamá: parque de San Cristóbal, Río Abajo.

Panamá Oeste: casa comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena, La Chorrera.

Darién: cuadro de softbol de Río Iglesia, Santa Fe.

Veraguas: predios de la junta comunal de Pixvae, Soná y casa comunal de Panamaes, San Francisco.