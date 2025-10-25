IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el horario y los lugares de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre.
Las agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.
Lunes 27 de octubre
Panamá Oeste: estacionamientos de la entrada de Hato Monaña, distrito de Arraiján.
🍊🥬 El IMA te espera en las Agroferias con una gran variedad de productos locales, frescos y a buen precio.— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 25, 2025
📍 Mira dónde estará la tuya
🕗 Desde las 8:00 a.m.
✅ Trae tu bolsa y tu cédula
🇵🇦 ¡Juntos impulsamos el campo panameño!#ConPasoFirme pic.twitter.com/5dtxMl8MYv
Martes 28 de octubre
Colón: frente a la iglesia católica del corregimiento de Cuango, distrito de Santa Isabel.
Panamá: predios de la junta comunal de Caimitillo y parroquia San Agustín en Villa Zaita.
Comarca Ngabe-Buglé: casa comunal del corregimiento de El Bale, Ñurum.
Coclé: parque Santiago Apóstol, Río Hato.
Los Santos: cancha municipal del Guayabal, Los Olivos.
Herrera: cancha comunal del corregimiento de Chumical, Las Minas.
Chiriquí: cancha comunal de Tinajas, Dolega.
Panamá Este: parque Santa Rosa Lima, Las Margaritas, Chepo.
Panamá Oeste: la Valdeza en Caimito y el parque de la entrada a Corozales, Hurtado.
Darién: terrenos de la feria de Santa Fe.
Veraguas: cancha techada de Río de Jesús cabecera.
