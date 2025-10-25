Panamá, 25 de octubre del 2025

    Precios bajos

    IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre

    Yasser Yánez García
    Las Agroferias del IMA están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el horario y los lugares de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre.

    Las agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

    Lunes 27 de octubre

    Panamá Oeste: estacionamientos de la entrada de Hato Monaña, distrito de Arraiján.

    Martes 28 de octubre

    Colón: frente a la iglesia católica del corregimiento de Cuango, distrito de Santa Isabel.

    Panamá: predios de la junta comunal de Caimitillo y parroquia San Agustín en Villa Zaita.

    Comarca Ngabe-Buglé: casa comunal del corregimiento de El Bale, Ñurum.

    Coclé: parque Santiago Apóstol, Río Hato.

    Los Santos: cancha municipal del Guayabal, Los Olivos.

    Herrera: cancha comunal del corregimiento de Chumical, Las Minas.

    Chiriquí: cancha comunal de Tinajas, Dolega.

    Panamá Este: parque Santa Rosa Lima, Las Margaritas, Chepo.

    Panamá Oeste: la Valdeza en Caimito y el parque de la entrada a Corozales, Hurtado.

    Darién: terrenos de la feria de Santa Fe.

    Veraguas: cancha techada de Río de Jesús cabecera.

