IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el horario y los lugares de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre.

Las agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

Lunes 27 de octubre

Panamá Oeste: estacionamientos de la entrada de Hato Monaña, distrito de Arraiján.

🍊🥬 El IMA te espera en las Agroferias con una gran variedad de productos locales, frescos y a buen precio.

📍 Mira dónde estará la tuya

🕗 Desde las 8:00 a.m.

✅ Trae tu bolsa y tu cédula

🇵🇦 ¡Juntos impulsamos el campo panameño!#ConPasoFirme pic.twitter.com/5dtxMl8MYv — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 25, 2025

Martes 28 de octubre

Colón: frente a la iglesia católica del corregimiento de Cuango, distrito de Santa Isabel.

Panamá: predios de la junta comunal de Caimitillo y parroquia San Agustín en Villa Zaita.

Comarca Ngabe-Buglé: casa comunal del corregimiento de El Bale, Ñurum.

Coclé: parque Santiago Apóstol, Río Hato.

Los Santos: cancha municipal del Guayabal, Los Olivos.

Herrera: cancha comunal del corregimiento de Chumical, Las Minas.

Chiriquí: cancha comunal de Tinajas, Dolega.

Panamá Este: parque Santa Rosa Lima, Las Margaritas, Chepo.

Panamá Oeste: la Valdeza en Caimito y el parque de la entrada a Corozales, Hurtado.

Darién: terrenos de la feria de Santa Fe.

Veraguas: cancha techada de Río de Jesús cabecera.