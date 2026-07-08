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    Consumidores

    IMA: estos son los lugares de venta de las Agroferias para este viernes 10 de julio

    Henry Cárdenas P.
    IMA: estos son los lugares de venta de las Agroferias para este viernes 10 de julio
    En las Agroferias los consumidores adquieren productos de la canasta básica a precios accesibles. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para este viernes 10 de julio de 2026.

    Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m. y los consumidores pueden adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.

    Al momento de comprar, las personas deben presentar la cédula de identidad personal y se recomienda llevar bolsas reutilizables.

    Viernes 10 de julio

    Chiriquí: cancha comunal de Santa Cruz de Las Lajas, distrito de San Félix.

    Coclé: casa local de El Copé, en el distrito de Olá.

    Herrera: Junta Comunal de El Toro, en el distrito de Las Minas.

    Veraguas: cancha techada de Peña, distrito de Santiago.

    Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

    Darién: cancha techada de La Palma, en el distrito de Chepigana.

    Panamá Oeste: Iglesia de San Pancracio, en Arraiján cabecera.

    Colón: cuadro del corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres.

    Panamá: antigua piquera de buses, ubicada en calle 6ta. de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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