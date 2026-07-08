IMA: estos son los lugares de venta de las Agroferias para este viernes 10 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para este viernes 10 de julio de 2026.

Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m. y los consumidores pueden adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.

Al momento de comprar, las personas deben presentar la cédula de identidad personal y se recomienda llevar bolsas reutilizables.

Viernes 10 de julio

Chiriquí: cancha comunal de Santa Cruz de Las Lajas, distrito de San Félix.

Coclé: casa local de El Copé, en el distrito de Olá.

Herrera: Junta Comunal de El Toro, en el distrito de Las Minas.

Veraguas: cancha techada de Peña, distrito de Santiago.

Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

Darién: cancha techada de La Palma, en el distrito de Chepigana.

Panamá Oeste: Iglesia de San Pancracio, en Arraiján cabecera.

Colón: cuadro del corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres.

Panamá: antigua piquera de buses, ubicada en calle 6ta. de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.