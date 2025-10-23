Panamá, 23 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Consumidores

    IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre
    Las Agroferias del IMA estarán abiertas en diferentes regiones del país. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el horario y los lugares de venta de las Agroferias para el jueves 23 y viernes 24 de octubre.

    Las Agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

    Jueves 23 de octubre

    Veraguas: cancha techada de Rodeo Viejo, distrito de Soná.

    Darién: plaza de Agua Fría #2, distrito de Santa Fe.

    Chiriquí: cancha de Camarón, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Bugaba.

    Coclé: casa del pueblo de Pocrí, distrito de Aguadulce.

    Panamá: estacionamientos del Grupo Chung, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

    Herrera: casa comunal del corregimiento de Peña Chata, distrito de Осú.

    Colón: comunidad de Nuevo San Juan, detrás de la iglesia católica, corregimiento de San Juan, distrito de Colón.

    Panamá Oeste: cancha techada El Nance, corregimiento de San Carlos, distrito de San Carlos.

    Los Santos: Junta Comunal de Villa Lourdes, distrito de Los Santos.

    Viernes 24 de octubre

    Herrera: Parque Unión, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré.

    Veraguas: Estadio Omar Torrijos, distrito de Santiago.

    Chiriquí: cancha comunal de San Andrés, distrito de Bugaba.

    Pista de lazo de Las Tumbas, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba.

    Coclé: casa local de Churuquita Chiquita, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

    Panamá Este: casa comunal de Chepillo, corregimiento de Chepillo Isla, distrito de Chepo.

    Panamá Oeste: parque de Altos de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.

    Los Santos: cancha de San José, distrito de Las Tablas.

    Panamá: estacionamientos de Ampyme, edificio 96 en Vía Israel, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


