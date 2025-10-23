IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el horario y los lugares de venta de las Agroferias para el jueves 23 y viernes 24 de octubre.

Las Agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

Jueves 23 de octubre

Veraguas: cancha techada de Rodeo Viejo, distrito de Soná.

Darién: plaza de Agua Fría #2, distrito de Santa Fe.

Chiriquí: cancha de Camarón, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Bugaba.

Coclé: casa del pueblo de Pocrí, distrito de Aguadulce.

Panamá: estacionamientos del Grupo Chung, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

Herrera: casa comunal del corregimiento de Peña Chata, distrito de Осú.

Colón: comunidad de Nuevo San Juan, detrás de la iglesia católica, corregimiento de San Juan, distrito de Colón.

Panamá Oeste: cancha techada El Nance, corregimiento de San Carlos, distrito de San Carlos.

Los Santos: Junta Comunal de Villa Lourdes, distrito de Los Santos.

Viernes 24 de octubre

Herrera: Parque Unión, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré.

Veraguas: Estadio Omar Torrijos, distrito de Santiago.

Chiriquí: cancha comunal de San Andrés, distrito de Bugaba.

Pista de lazo de Las Tumbas, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba.

Coclé: casa local de Churuquita Chiquita, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

Panamá Este: casa comunal de Chepillo, corregimiento de Chepillo Isla, distrito de Chepo.

Panamá Oeste: parque de Altos de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.

Los Santos: cancha de San José, distrito de Las Tablas.

Panamá: estacionamientos de Ampyme, edificio 96 en Vía Israel, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá.