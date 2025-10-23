IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el horario y los lugares de venta de las Agroferias para el jueves 23 y viernes 24 de octubre.
Las Agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m., y se recomienda llevar bolsas reutilizables y los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.
Jueves 23 de octubre
Veraguas: cancha techada de Rodeo Viejo, distrito de Soná.
Darién: plaza de Agua Fría #2, distrito de Santa Fe.
Chiriquí: cancha de Camarón, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Bugaba.
Coclé: casa del pueblo de Pocrí, distrito de Aguadulce.
Panamá: estacionamientos del Grupo Chung, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.
Herrera: casa comunal del corregimiento de Peña Chata, distrito de Осú.
Colón: comunidad de Nuevo San Juan, detrás de la iglesia católica, corregimiento de San Juan, distrito de Colón.
Panamá Oeste: cancha techada El Nance, corregimiento de San Carlos, distrito de San Carlos.
Los Santos: Junta Comunal de Villa Lourdes, distrito de Los Santos.
Viernes 24 de octubre
Herrera: Parque Unión, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré.
Veraguas: Estadio Omar Torrijos, distrito de Santiago.
Chiriquí: cancha comunal de San Andrés, distrito de Bugaba.
Pista de lazo de Las Tumbas, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba.
Coclé: casa local de Churuquita Chiquita, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.
Panamá Este: casa comunal de Chepillo, corregimiento de Chepillo Isla, distrito de Chepo.
Panamá Oeste: parque de Altos de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.
Los Santos: cancha de San José, distrito de Las Tablas.
Panamá: estacionamientos de Ampyme, edificio 96 en Vía Israel, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá.