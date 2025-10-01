IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre

La venta de productos agropecuarios en diferentes regiones del país continúa este viernes 3 de octubre con las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).
Los puntos de venta estarán abiertos a los consumidores a partir de las 8:00 a.m.
Panamá Oeste: cancha de baloncesto de Coloncito de Gorgona, corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame.
Cancha techada de La Represa, distrito de La Chorrera.
Darién: Parque de Cucunatí, distrito de Santa Fe.
Los Santos: Junta Comunal de Nuario, distrito de Las Tablas.
Chiriquí: Rancho del Almojábano, distrito de Dolega.
Coclé: casa comunal de Piedras Amarillas, distrito de La Pintada.
Herrera: cuadro deportivo de Valle Rico, corregimiento de Menchaca, distrito de Ocú.
Veraguas: Parque Municipal, corregimiento de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.
El IMA reiteró a los consumidores presentar la cédula de identidad al momento de hacer la compra y llevar bolsas reutilizables.
