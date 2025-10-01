Panamá, 01 de octubre del 2025

    IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias se realizan en diferentes provincias. Tomada de X

    La venta de productos agropecuarios en diferentes regiones del país continúa este viernes 3 de octubre con las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

    Los puntos de venta estarán abiertos a los consumidores a partir de las 8:00 a.m.

    Panamá Oeste: cancha de baloncesto de Coloncito de Gorgona, corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame.

    Cancha techada de La Represa, distrito de La Chorrera.

    Darién: Parque de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

    Los Santos: Junta Comunal de Nuario, distrito de Las Tablas.

    Chiriquí: Rancho del Almojábano, distrito de Dolega.

    Coclé: casa comunal de Piedras Amarillas, distrito de La Pintada.

    Herrera: cuadro deportivo de Valle Rico, corregimiento de Menchaca, distrito de Ocú.

    Veraguas: Parque Municipal, corregimiento de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.

    El IMA reiteró a los consumidores presentar la cédula de identidad al momento de hacer la compra y llevar bolsas reutilizables.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


