IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La venta de productos agropecuarios en diferentes regiones del país continúa este viernes 3 de octubre con las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Los puntos de venta estarán abiertos a los consumidores a partir de las 8:00 a.m.

Panamá Oeste: cancha de baloncesto de Coloncito de Gorgona, corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame.

Cancha techada de La Represa, distrito de La Chorrera.

Darién: Parque de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

Los Santos: Junta Comunal de Nuario, distrito de Las Tablas.

Chiriquí: Rancho del Almojábano, distrito de Dolega.

Coclé: casa comunal de Piedras Amarillas, distrito de La Pintada.

Herrera: cuadro deportivo de Valle Rico, corregimiento de Menchaca, distrito de Ocú.

Veraguas: Parque Municipal, corregimiento de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.

El IMA reiteró a los consumidores presentar la cédula de identidad al momento de hacer la compra y llevar bolsas reutilizables.