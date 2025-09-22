Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Alimentos a bajo costo

    IMA inaugura en octubre una Tienda del Pueblo en Frigo de San Antonio, vía Tocumen

    Aleida Samaniego C.
    La nueva tienda contará con sistema de aire acondicionado y 14 cajas rápidas. Archivo

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que en el mes de octubre inaugurará una nueva Tienda del Pueblo en las instalaciones de Frigo de San Antonio, ubicadas en la vía Tocumen, provincia de Panamá.

    La apertura fue confirmada por el presidente del IMA, José Raúl Mulino, durante una conferencia de prensa realizada el jueves 18 de septiembre.

    La nueva tienda contará con sistema de aire acondicionado y 14 cajas rápidas, ofreciendo productos con los estándares de calidad y precios accesibles que caracterizan a las Tiendas del Pueblo. Esta iniciativa busca acercar alimentos y productos de primera necesidad a los consumidores con comodidad y eficiencia.

    Además de la apertura en San Antonio, el IMA tiene prevista la apertura de otras AgroTiendas en distintas regiones del país, incluyendo la provincia de Coclé, fortaleciendo así su red de distribución y acceso a productos agrícolas a nivel nacional.

    Actualmente, las AgroTiendas del IMA operan tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país, con los siguientes horarios y ubicaciones:

    Ciudad de Panamá y áreas cercanas

    • San Miguelito: Mercado Periférico Municipal de Santa Librada, de martes a viernes de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

    • Calidonia: Plaza Las Américas, piso 2 (se han mudado a los Bingos Nacionales, calle Estudiante en Santa Ana)

    • Mercado Municipal de Pacora

    Interior del país

    • Chiriquí: Mercado de la Cadena de Frío, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

    • Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

    • Centro Postcosecha de Volcán

    • Los Santos, La Villa: Comunidad de Pueblo Nuevo, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

    • Herrera, Chitré: Mercado de Cadena de Frío, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

    • Veraguas, Santiago: Sede regional del IMA

    • Coclé, La Pintada: Mercado Agrícola y Artesanal, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

    • Coclé, sede del IMA en Penonomé

    • Panamá Oeste, La Chorrera: Mercado de Abastos

    • Bocas del Toro: Inmediaciones del Estadio Calvin Byron

    Con esta expansión, el IMA busca garantizar un mayor acceso a productos agropecuarios a precios justos, promoviendo el desarrollo agrícola local y la disponibilidad de alimentos para los panameños en diferentes regiones del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

