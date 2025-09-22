IMA inaugura en octubre una Tienda del Pueblo en Frigo de San Antonio, vía Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que en el mes de octubre inaugurará una nueva Tienda del Pueblo en las instalaciones de Frigo de San Antonio, ubicadas en la vía Tocumen, provincia de Panamá.

La apertura fue confirmada por el presidente del IMA, José Raúl Mulino, durante una conferencia de prensa realizada el jueves 18 de septiembre.

Presidente @JoseRaulMulino anunció la apertura por parte del IMA de 4 nuevas tiendas del pueblo y la realización de las NaviFerias para fin de año.

Nota completa: https://t.co/5jcZKniGfG — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 19, 2025

La nueva tienda contará con sistema de aire acondicionado y 14 cajas rápidas, ofreciendo productos con los estándares de calidad y precios accesibles que caracterizan a las Tiendas del Pueblo. Esta iniciativa busca acercar alimentos y productos de primera necesidad a los consumidores con comodidad y eficiencia.

Además de la apertura en San Antonio, el IMA tiene prevista la apertura de otras AgroTiendas en distintas regiones del país, incluyendo la provincia de Coclé, fortaleciendo así su red de distribución y acceso a productos agrícolas a nivel nacional.

Actualmente, las AgroTiendas del IMA operan tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país, con los siguientes horarios y ubicaciones:

Ciudad de Panamá y áreas cercanas

San Miguelito: Mercado Periférico Municipal de Santa Librada, de martes a viernes de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

Calidonia: Plaza Las Américas, piso 2 (se han mudado a los Bingos Nacionales, calle Estudiante en Santa Ana)

Mercado Municipal de Pacora

🌾🥭 Sabores del campo cerca de ti

Frutas, verduras, arroz,carnes y más, frescos y accesibles, en las Agroferias del IMA. 🥔🍍🥕

📍 Revisa sedes disponibles

🕗 Desde las 8:00 a.m.

✅ Bolsa reutilizable | ✅ Cédula

💚 El campo panameño en tu mesa#ConPasoFirme pic.twitter.com/mbC4RIVZdR — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 20, 2025

Interior del país

Chiriquí: Mercado de la Cadena de Frío, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro Postcosecha de Volcán

Los Santos, La Villa: Comunidad de Pueblo Nuevo, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Herrera, Chitré: Mercado de Cadena de Frío, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Veraguas, Santiago: Sede regional del IMA

Coclé, La Pintada: Mercado Agrícola y Artesanal, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Coclé, sede del IMA en Penonomé

Panamá Oeste, La Chorrera: Mercado de Abastos

Bocas del Toro: Inmediaciones del Estadio Calvin Byron

Con esta expansión, el IMA busca garantizar un mayor acceso a productos agropecuarios a precios justos, promoviendo el desarrollo agrícola local y la disponibilidad de alimentos para los panameños en diferentes regiones del país.