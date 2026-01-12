Panamá, 12 de enero del 2026

    Ferias del IMA

    IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados

    Getzalette Reyes
    Las agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de agroferias a nivel nacional este martes 13 de enero.

    IMA reactiva agroferias y Tiendas del Pueblo con venta de arroz desde este 13 de enero

    Las agroferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en distintos puntos del país, abarcando las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este, Los Santos, Veraguas, Coclé, Chiriquí, Colón y Darién.

    En la provincia de Panamá, la feria se realizará en la cancha del sector 2 de Samaria, en el corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

    En Panamá Este, el punto habilitado será los terrenos de la Feria de Tanara, en el distrito de Chepo. Mientras que en Panamá Oeste, la jornada tendrá lugar en las instalaciones de Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

    En la provincia de Los Santos, los consumidores podrán acudir al Parque de Sabana Grande, en el distrito de Los Santos. En Veraguas, las agroferias se llevarán a cabo en dos puntos: la cancha techada de La Colorada, en el distrito de Santiago, y la Casa Comunal de Guarumal, en el distrito de Soná.

    En Coclé, la actividad se desarrollará en la iglesia de Boca de Tucué, en el distrito de Penonomé.

    Para la provincia de Chiriquí, el punto habilitado será el Parque Central de Santa Marta, en el distrito de Bugaba; en Colón, los terrenos de la Feria de Colón, en el corregimiento de Buena Vista; y en Darién, la Casa Comunal de Platanilla, en Río Congo, distrito de Santa Fe.

    A su vez, el IMA informó que, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los productos, fue actualizado el catálogo de precios y las cantidades máximas de compra por persona, el cual incluye alimentos de la canasta básica como arroz, aceite, pastas, granos, enlatados, productos cárnicos y lácteos, entre otros.

    Las medidas están vigentes desde el 12 de enero de 2025.

    Listado de precios del IMA.
    Listado de precios del IMA.

    En sus redes sociales, la entidad reiteró a los asistentes la importancia de llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable, como parte de las medidas organizativas y ambientales implementadas en estas jornadas.

