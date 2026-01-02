IMA iniciará venta de carne, pollo y cerdo en las Tiendas del Pueblo desde el mes de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la incorporación de productos cárnicos, como carne de cerdo, pollo, res y huevos, en las Tiendas del Pueblo, como parte de un nuevo proyecto que busca garantizar el acceso a proteínas esenciales a precios accesibles, directamente del productor al consumidor.

Así lo informó el director general del IMA, Nilo Murillo, quien explicó que la iniciativa permitirá ampliar la oferta de alimentos básicos y fortalecer el vínculo entre los productores nacionales y la población, eliminando intermediarios y reduciendo costos.

Feria de alimentos en el distrito de Ocú. Tomada de @IMA_Pma

Murillo detalló que el proyecto iniciará en el distrito de San Miguelito, en la Agrotienda de Silos de Pan de Azúcar, donde, a partir del 15 de enero, comenzarán los trabajos técnicos y de adecuación de infraestructura para garantizar la cadena de frío, la correcta refrigeración de los productos y el manejo adecuado de las aguas residuales, en cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales.

Agrotienda del IMA en los Silos de Pan de Azúcar, ubicado en el distrito de San Miguelito Foto: Elysée Fernández

“La idea no es solo vender, sino hacerlo con calidad, respetando la cadena de frío y el ambiente. Queremos que la gente tenga acceso a proteínas a buen precio y con la calidad que se merece”, afirmó el director del IMA.

Según el funcionario, la venta formal de estos productos cárnicos está prevista para iniciar entre el 10 y el 15 de febrero, una vez concluida la fase logística y técnica. Posteriormente, el programa se extenderá de manera gradual a otros puntos del país, incluyendo ferias y tiendas en distintas provincias.

Murillo destacó que este modelo de comercialización directa no se implementaba desde 1975 y permitirá a los productores de carne, pollo, cerdo y huevos contar con un flujo de ventas rápido y estable, mientras que los consumidores podrán acceder a precios más bajos.

En cuanto a los resultados recientes del IMA, informó que durante las ferias arroceras de cierre de año se logró comercializar aproximadamente 2.5 millones de dólares en arroz, reflejo —según indicó— de la alta aceptación de los productos ofrecidos directamente por los productores.

Además, anunció que entre el 15 y el 20 de enero se inaugurarán nuevas Tiendas del Pueblo, incluyendo un nuevo local en La Villa de Los Santos y espacios recuperados en mercados públicos y centros facilitados por alcaldías, lo que permitirá ampliar la cobertura del programa a nivel nacional.