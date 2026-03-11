Panamá, 11 de marzo del 2026

    Productos agrícolas

    IMA: las Agroferias se reanudarán a partir del lunes 16 de marzo

    Henry Cárdenas P.
    IMA: las Agroferias se reanudarán a partir del lunes 16 de marzo
    Las fechas y horarios de las Agroferias serán anunciados en los próximos días. Tomado de Instagram

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las Agroferias se reanudarán en diferentes puntos del país a partir del lunes 16 de marzo.

    En las últimas dos semanas casi no se habilitaron Agroferias y la entidad resaltó que durante este período se mantuvo la operatividad a través de las tiendas permanentes, las cuales han continuado ofreciendo productos de la canasta básica.

    El IMA informó que en los próximos días serán anunciados los calendarios detallados con las ubicaciones y horarios específicos de cada Agroferia.

    En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

