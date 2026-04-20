IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta para las Agroferias que se desarrollarán el lunes 20 y el martes 21 de abril.
De acuerdo con la entidad, los puntos de venta estarán abiertos desde las 8:00 a.m. y se debe presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.
Lunes 20 de abril
Chiriquí: sede del IMA en San Pablo, distrito de David.
Martes 21 de abril
Comarca Ngäbe Buglé: casa comunal de Cerro Caña, en el distrito de Muná.
Panamá Oeste: cancha de San Nicolás de Bari, en Arraiján cabecera.
Chiriquí: rancho comunal de Los Ángeles, en el distrito de Gualaca.
Coclé: casa local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá.
Panamá Este: en la cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo.
Veraguas: casa comunal de La Huaca, corregimiento de Santiago Este, distrito de Santiago.
Casa comunal de Cativé, en el distrito de Soná.
Los Santos: cancha comunal de El Cacao, distrito de Tonosí.
Darién: casa comunal de la comunidad de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana.
Colón: cancha deportiva del sector de Palenque, en Santa Rosa, distrito de Colón.
Panamá: complejo deportivo de Torrijos Carter, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito.
Herrera: Junta Comunal del Entradero del Castillo, en Ocú.