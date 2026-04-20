Panamá, 20 de abril del 2026

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    Productos agropecuarios

    IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril

    Henry Cárdenas P.
    IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril
    Los puntos de venta estarán abiertos al público a partir de las 8:00 a.m. Tomada de Instagram

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta para las Agroferias que se desarrollarán el lunes 20 y el martes 21 de abril.

    De acuerdo con la entidad, los puntos de venta estarán abiertos desde las 8:00 a.m. y se debe presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

    Lunes 20 de abril

    Chiriquí: sede del IMA en San Pablo, distrito de David.

    Martes 21 de abril

    Comarca Ngäbe Buglé: casa comunal de Cerro Caña, en el distrito de Muná.

    Panamá Oeste: cancha de San Nicolás de Bari, en Arraiján cabecera.

    Chiriquí: rancho comunal de Los Ángeles, en el distrito de Gualaca.

    Coclé: casa local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá.

    Panamá Este: en la cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo.

    Veraguas: casa comunal de La Huaca, corregimiento de Santiago Este, distrito de Santiago.

    Casa comunal de Cativé, en el distrito de Soná.

    Los Santos: cancha comunal de El Cacao, distrito de Tonosí.

    Darién: casa comunal de la comunidad de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana.

    Colón: cancha deportiva del sector de Palenque, en Santa Rosa, distrito de Colón.

    Panamá: complejo deportivo de Torrijos Carter, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

    Herrera: Junta Comunal del Entradero del Castillo, en Ocú.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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