IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta para las Agroferias que se desarrollarán el lunes 20 y el martes 21 de abril.

De acuerdo con la entidad, los puntos de venta estarán abiertos desde las 8:00 a.m. y se debe presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

Lunes 20 de abril

Chiriquí: sede del IMA en San Pablo, distrito de David.

Martes 21 de abril

Comarca Ngäbe Buglé: casa comunal de Cerro Caña, en el distrito de Muná.

Panamá Oeste: cancha de San Nicolás de Bari, en Arraiján cabecera.

Chiriquí: rancho comunal de Los Ángeles, en el distrito de Gualaca.

Coclé: casa local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá.

Panamá Este: en la cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo.

Veraguas: casa comunal de La Huaca, corregimiento de Santiago Este, distrito de Santiago.

Casa comunal de Cativé, en el distrito de Soná.

Los Santos: cancha comunal de El Cacao, distrito de Tonosí.

Darién: casa comunal de la comunidad de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana.

Colón: cancha deportiva del sector de Palenque, en Santa Rosa, distrito de Colón.

Panamá: complejo deportivo de Torrijos Carter, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Herrera: Junta Comunal del Entradero del Castillo, en Ocú.