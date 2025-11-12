IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares donde estarán habilitadas las Agroferias para este jueves 13 de noviembre de 2025.
Los puntos de venta estarán abiertos a partir de las 8:00 a.m., y los compradores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los diferentes productos.
Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
Junta Comunal de Isla Saboga, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa.
Los Santos: a un costado de la iglesia del corregimiento de El Cedro, distrito de Macaracas.
Herrera: cancha comunal del corregimiento de El Pedregoso, distrito de Pesé.
Veraguas: casa comunal de Espavé, corregimiento de Corral Falso, distrito de San Francisco.
Casa comunal del corregimiento de El Barrito, distrito de Atalaya.
Panamá Oeste: cancha techada de El Celaje, corregimiento de Chame cabecera, distrito de Chame.
Chiriquí: cancha comunal del corregimiento de Bella Vista, distrito de Tolé.
Coclé: cuadro deportivo de Buen Retiro, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.