Panamá, 13 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Calendario

    IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre

    Henry Cárdenas P.
    IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre
    En las Agroferias los compradores pueden adquirir productos a precios módicos. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares donde estarán habilitadas las Agroferias para este jueves 13 de noviembre de 2025.

    Los puntos de venta estarán abiertos a partir de las 8:00 a.m., y los compradores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los diferentes productos.

    Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

    Junta Comunal de Isla Saboga, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa.

    Los Santos: a un costado de la iglesia del corregimiento de El Cedro, distrito de Macaracas.

    Herrera: cancha comunal del corregimiento de El Pedregoso, distrito de Pesé.

    Veraguas: casa comunal de Espavé, corregimiento de Corral Falso, distrito de San Francisco.

    Casa comunal del corregimiento de El Barrito, distrito de Atalaya.

    Panamá Oeste: cancha techada de El Celaje, corregimiento de Chame cabecera, distrito de Chame.

    Chiriquí: cancha comunal del corregimiento de Bella Vista, distrito de Tolé.

    Coclé: cuadro deportivo de Buen Retiro, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $2 millones. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Las agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Agua para ricos, agua para pobres: así se bebe en La Villa. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más
    • Caso por presunto enriquecimiento injustificado contra Gaby Carrizo aún no ha llegado al Ministerio Público, afirma el procurador. Leer más
    • Aumenta el costo de los cuatro aviones ‘Super Tucano’: Gobierno pagará $8 millones más. Leer más