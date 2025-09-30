IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre en diferentes regiones del país.

Cabe recordar que las Agroferias abren al público a partir de las 8:00 a.m. y que las personas deben presentar la cédula de identidad personal para poder comprar los productos.

Panamá Oeste: auditorio de Capira, corregimiento de Capira cabecera, distrito de Capira.

Herrera: casa comunal del corregimiento de El Calabacito, distrito de Los Pozos.

Colón: San Benito, corregimiento de Nueva Esperanza, distrito de Omar Torrijos.