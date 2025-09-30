Panamá, 30 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Consumidores

    IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre
    Las Agroferias del IMA están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre en diferentes regiones del país.

    Cabe recordar que las Agroferias abren al público a partir de las 8:00 a.m. y que las personas deben presentar la cédula de identidad personal para poder comprar los productos.

    Panamá Oeste: auditorio de Capira, corregimiento de Capira cabecera, distrito de Capira.

    Herrera: casa comunal del corregimiento de El Calabacito, distrito de Los Pozos.

    Colón: San Benito, corregimiento de Nueva Esperanza, distrito de Omar Torrijos.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Panel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la mina. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Meduca abre investigación en Coneaupa sin separar a la secretaria ejecutiva. Leer más