IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cronograma de Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para este miércoles 8 de octubre incluye puntos de venta habilitados en al menos ocho regiones del país.

Revisa el horario y los lugares de las Agroferias habilitadas por el IMA.

Herrera: cancha comunal de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.

Los Santos: predios de la cancha de La Colorada, distrito de Los Santos.

Chiriquí: cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.

Panamá: gimnasio comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.

Veraguas: casa comunal de Alto Tovalico, corregimiento de Quebrada de Oro, distrito de Soná.

Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago.

Panamá Este: comunidad de La Ocho, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Colón: parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.

Panamá Oeste: casa cultural de El Líbano, distrito de Chame.

Casa cultural Los Guayabitos, distrito de San Carlos.

La venta de productos en las Agroferias del IMA empieza a las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.