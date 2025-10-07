IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre

El cronograma de Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para este miércoles 8 de octubre incluye puntos de venta habilitados en al menos ocho regiones del país.
Revisa el horario y los lugares de las Agroferias habilitadas por el IMA.
Herrera: cancha comunal de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.
Los Santos: predios de la cancha de La Colorada, distrito de Los Santos.
Chiriquí: cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.
Panamá: gimnasio comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.
Veraguas: casa comunal de Alto Tovalico, corregimiento de Quebrada de Oro, distrito de Soná.
Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago.
Panamá Este: comunidad de La Ocho, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Colón: parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.
Panamá Oeste: casa cultural de El Líbano, distrito de Chame.
Casa cultural Los Guayabitos, distrito de San Carlos.
La venta de productos en las Agroferias del IMA empieza a las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.