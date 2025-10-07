Panamá, 07 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Venta de productos

    IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre
    Las Agroferias del IMA están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    El cronograma de Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para este miércoles 8 de octubre incluye puntos de venta habilitados en al menos ocho regiones del país.

    Revisa el horario y los lugares de las Agroferias habilitadas por el IMA.

    Herrera: cancha comunal de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.

    Los Santos: predios de la cancha de La Colorada, distrito de Los Santos.

    Chiriquí: cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.

    Panamá: gimnasio comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.

    Veraguas: casa comunal de Alto Tovalico, corregimiento de Quebrada de Oro, distrito de Soná.

    Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago.

    Panamá Este: comunidad de La Ocho, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

    Colón: parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.

    Panamá Oeste: casa cultural de El Líbano, distrito de Chame.

    Casa cultural Los Guayabitos, distrito de San Carlos.

    La venta de productos en las Agroferias del IMA empieza a las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más