    AGROFERIAS

    IMA reanudará atención en ferias y tiendas a nivel nacional desde el 24 de febrero

    Getzalette Reyes
    Las Agroferias del IMA están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la atención al público en todas sus distribuidoras, ferias y tiendas a nivel nacional se reanudará en su horario habitual a partir del martes 24 de febrero de 2026.

    IMA abrirá nueva tienda del pueblo en Panamá: estará dentro del Mercado de Alcalde Díaz

    La entidad detalló que la medida aplica en todo el país, retomando así las operaciones regulares en sus puntos de venta, donde los ciudadanos pueden adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.

    El IMA recordó además que la compra tanto de arroz como de productos adicionales —entre ellos aceite, sal, azúcar, menestras y enlatados— podrá realizarse por persona cada siete días, como parte del mecanismo de control establecido.

    Cabe recordar que las agroferias en todo el país habían sido suspendidas desde el lunes 9 de febrero, debido al despliegue de los estamentos de seguridad en el marco del Operativo de Carnaval.

