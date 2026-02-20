IMA reanudará atención en ferias y tiendas a nivel nacional desde el 24 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la atención al público en todas sus distribuidoras, ferias y tiendas a nivel nacional se reanudará en su horario habitual a partir del martes 24 de febrero de 2026.

La entidad detalló que la medida aplica en todo el país, retomando así las operaciones regulares en sus puntos de venta, donde los ciudadanos pueden adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.

El IMA recordó además que la compra tanto de arroz como de productos adicionales —entre ellos aceite, sal, azúcar, menestras y enlatados— podrá realizarse por persona cada siete días, como parte del mecanismo de control establecido.

El IMA informa a la ciudadanía que la atención al público en todas nuestras distribuidoras, ferias y tiendas a nivel nacional se reanudará en su horario habitual a partir del martes 24 de febrero de 2026. #ConPasoFirme pic.twitter.com/WX0ik9vQTI — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) February 19, 2026

Cabe recordar que las agroferias en todo el país habían sido suspendidas desde el lunes 9 de febrero, debido al despliegue de los estamentos de seguridad en el marco del Operativo de Carnaval.