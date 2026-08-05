IMA recibirá $4.3 millones para pagar compra de frijoles y queso nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partidas por $4.3 millones al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para la compra de frijol y queso nacional, sin embargo, algunos diputados cuestionan la demanda del producto.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 5 de agosto un traslado de partidas por $4.3 millones al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Estos recursos permitirán respaldar la compra a los productores nacionales de frijol y leche que abastecen a la entidad para las agroferias.

Del monto aprobado, $3 millones se destinarán a la adquisición de 35 mil quintales de frijol chiricano provenientes de diversas asociaciones de productores. El IMA explicó que, debido a que se trata de un producto perecedero, una parte de la producción será comprada para su empaque, a un precio de $65 por quintal, mientras que otra será destinada a la elaboración de productos enlatados con carne y vegetales.

Asimismo, se aprobaron $1.3 millones para iniciar la compra de queso nacional, una medida solicitada por gremios productores, entre ellos la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá (Anagan), con el fin de evitar la reducción en la recepción de leche durante la actual temporada de alta producción.

La Comisión de Presupuesto aprobó dos traslados de partidas al @IMA_Pma por B/.4.3 millones para la compra de frijol a productores nacionales y para la compra de quesos frescos y procesados nacionales. Sustentó su director general, Nilo Murillo. pic.twitter.com/Zmk0xHer2J — Asamblea Nacional (@asambleapa) August 5, 2026

De esos recursos, $999 mil serán destinados a la compra de 67 mil kilos de queso procesado, con una vida útil de entre seis y ocho meses, mientras que $300 mil financiarán la adquisición de 162 mil unidades de queso fresco de 250 gramos.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que la compra de queso responde a la sobreproducción de leche que enfrenta el país y permitirá absorber alrededor de 750 mil litros de leche entre agosto y octubre.

“Ese queso es parte de una sobreproducción de leche que hay en este momento para que no se recorte y no se bajen los precios, de manera que los productores puedan mantenerse en línea con su producción y también la agroindustria pueda seguir adelante”, manifestó.

En las tiendas del IMA donde se vente productos como el queso el grano de frijoles.

Cuestionan falta de estudio de oferta y demanda

Durante la discusión en la Comisión de Presupuesto, varios diputados cuestionaron la inversión y solicitaron mayores sustentos sobre el uso de los fondos. El diputado Luis Duke, de la coalición Vamos, pidió conocer si el IMA realizó un estudio de oferta y demanda que justificara la compra de queso, cuántas empresas serían beneficiadas y qué criterios se utilizarán para garantizar una selección transparente de los proveedores.

En respuesta, Murillo explicó que el programa busca estabilizar el mercado de la leche y beneficiar entre ocho y nueve queserías. Entre las empresas mencionadas figuran Quesos Domitila, Productos Deliciosos, Quesos Chela, Quesos Mili y Quesos Pedasí, aunque indicó que el listado definitivo será remitido posteriormente por la Asociación de Productores de Queso y Lácteos de Panamá (Aproquelpa).

Los diputados también cuestionaron que la compra no se realice mediante una licitación pública. El IMA explicó que el mecanismo utilizado consiste en una contratación por invitación, canalizada a través de la asociación, que identifica a las empresas afectadas por la sobreproducción de leche. No obstante, Duke insistió en conocer los criterios que garanticen una selección “justa y equitativa”, al tratarse de recursos públicos.

Por su parte, el IMA sostuvo que cualquier empresa interesada puede participar siempre que cumpla con los requisitos legales y sanitarios, entre ellos aviso de operación, registro sanitario, certificación de planta y transporte refrigerado. Además, aseguró que las compras son aprobadas por un comité integrado por representantes de la institución y del sector productor.

Murillo afirmó que las preguntas formuladas durante la sesión forman parte del proceso de fiscalización. “No tengo inconveniente en que se pregunte. La dinámica del Estado es esa. Me siento muy bien con los aportes que hicieron todos los comisionados de Presupuesto; así hacemos patria”, expresó.

Tras varias horas de preguntas y solicitudes de información, la Comisión de Presupuesto aprobó ambos traslados de partidas.

El director del IMA aclaró que los recursos aprobados no serán utilizados para abastecer las agroferias de fin de año ni las ventas navideñas, ya que corresponden exclusivamente al apoyo a los productores nacionales de frijol y leche.

Sobre la preparación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, Murillo indicó que el IMA trabaja de manera preventiva y coordinada con otras instituciones para reducir el impacto que las condiciones climáticas puedan tener sobre la producción agropecuaria.