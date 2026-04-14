Panamá, 14 de abril del 2026

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    Productos agropecuarios

    IMA: todo lo que debes conocer para comprar en las Agroferias y tiendas permanentes

    Yasser Yánez García
    IMA: todo lo que debes conocer para comprar en las Agroferias y tiendas permanentes
    Las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las Agroferias en distintos puntos a nivel nacional y dio a conocer los lugares donde se realizarán este miércoles 15 de abril.

    Es importante recordar que las ferias abren a las 8:00 a.m. y se debe presentar la cédula de identidad.

    Para el miércoles 15 de abril, las Agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

    • Los Santos: A un costado de la iglesia de El Ejido, distrito de Los Santos.

    • Comarca Ngäbe Buglé: Cancha comunal de Llano Tugrí, distrito de Müna.

    • Panamá Oeste: Casa local de Buenos Aires, distrito de Chame.

    • Chiriquí: Cancha de El Almojábano, distrito de Dolega.

    • Herrera: Casa comunal de La Candelaria, distrito de Pesé.

    • Veraguas: Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato, y en los terrenos de la Feria de Soná, distrito de Soná.

    • Bocas del Toro: Barriada 14 de Abril, en Barranco Adentro, distrito de Changuinola.

    • Panamá: Antigua piquera de buses de Calle 6.ª, en Don Bosco, distrito de Panamá.

    Los precios oscilan entre $0.15 por una bolsa de sal de una libra y $4 por 32 rebanadas de queso procesado americano. A continuación, el detalle completo de los precios en las agroferias del IMA.

    IMA: todo lo que debes conocer para comprar en las Agroferias y tiendas permanentes
    Listado de precios en agroferias del IMA
    IMA: todo lo que debes conocer para comprar en las Agroferias y tiendas permanentes
    Listado de precios en agroferias del IMA

    Cabe resaltar que el IMA mantiene, además, 13 tiendas permanentes a nivel nacional, ubicadas en San Antonio, ciudad de Panamá; Pan de Azúcar, San Miguelito; La Pintada y Penonomé, en Coclé; Merca Chitré, en Herrera; Cadena de Frío Volcán, en Barú; el mercado municipal de Bugaba y Merca David, en la provincia de Chiriquí; la tienda del IMA en La Villa de Los Santos; la agencia del IMA en Finca 6, Changuinola, provincia de Bocas del Toro; Bingos Nacionales, en Santa Ana, Panamá, y Merca La Chorrera, en Panamá Oeste.

    Yasser Yánez García


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