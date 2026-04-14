IMA: todo lo que debes conocer para comprar en las Agroferias y tiendas permanentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las Agroferias en distintos puntos a nivel nacional y dio a conocer los lugares donde se realizarán este miércoles 15 de abril.

Es importante recordar que las ferias abren a las 8:00 a.m. y se debe presentar la cédula de identidad.

Para el miércoles 15 de abril, las Agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Los Santos: A un costado de la iglesia de El Ejido, distrito de Los Santos.

Comarca Ngäbe Buglé: Cancha comunal de Llano Tugrí, distrito de Müna.

Panamá Oeste: Casa local de Buenos Aires, distrito de Chame.

Chiriquí: Cancha de El Almojábano, distrito de Dolega.

Herrera: Casa comunal de La Candelaria, distrito de Pesé.

Veraguas: Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato, y en los terrenos de la Feria de Soná, distrito de Soná.

Bocas del Toro: Barriada 14 de Abril, en Barranco Adentro, distrito de Changuinola.

Panamá: Antigua piquera de buses de Calle 6.ª, en Don Bosco, distrito de Panamá.

Los precios oscilan entre $0.15 por una bolsa de sal de una libra y $4 por 32 rebanadas de queso procesado americano. A continuación, el detalle completo de los precios en las agroferias del IMA.

Listado de precios en agroferias del IMA

Listado de precios en agroferias del IMA

Cabe resaltar que el IMA mantiene, además, 13 tiendas permanentes a nivel nacional, ubicadas en San Antonio, ciudad de Panamá; Pan de Azúcar, San Miguelito; La Pintada y Penonomé, en Coclé; Merca Chitré, en Herrera; Cadena de Frío Volcán, en Barú; el mercado municipal de Bugaba y Merca David, en la provincia de Chiriquí; la tienda del IMA en La Villa de Los Santos; la agencia del IMA en Finca 6, Changuinola, provincia de Bocas del Toro; Bingos Nacionales, en Santa Ana, Panamá, y Merca La Chorrera, en Panamá Oeste.