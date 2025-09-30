Panamá, 30 de septiembre del 2025

    NAVIFERIAS

    IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá

    Yaritza Mojica
    IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá
    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que este año se harán las tradicionales Naviferias. Cortesía

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que este año regresan las tradicionales Naviferias, donde se entregarán más de 800 mil cajas navideñas que incluyen una pieza de jamón Picnic, junto con productos básicos utilizados por los panameños para su cena de Navidad.

    El director general del IMA, Nilo Murillo, detalló que la distribución se realizará en 160 puntos a nivel nacional, a un costo de 15 dólares por caja, “garantizando acceso económico a alimentos esenciales para las familias durante la temporada festiva”.

    Cada caja navideña contendrá cinco libras de arroz, maíz pilado, guandú, sal, azúcar, una lata de piña en rodajas o aceite, y el esperado jamón Picnic, elemento tradicional en la mesa navideña panameña.

    IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá
    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que este año se harán las tradicionales Naviferias, donde venderán caja con productos para la cena navideña. Cortesía

    Murillo destacó que este año se ampliará la cobertura de las ferias, llegando a más comunidades que en años anteriores. “Queremos que la mayor cantidad posible de familias tenga acceso a estos productos de calidad a precios justos, con un proceso de entrega rápido y eficiente”, afirmó.

    Además, señaló que las Naviferias 2025 no solo buscan fortalecer la tradición de compartir en familia durante las fiestas de fin de año, sino también apoyar la economía de los hogares en un contexto marcado por el alza en los precios de los alimentos.

    El director del IMA informó que se compraron a diferentes empresas panameñas más de 300 mil piezas de jamones nacionales.

    IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá
    El director del IMA, Nilo Murillo informó que la distribución se realizará en 160 puntos a nivel nacional. El costo de cada caja será de 15 dólares. Cortesía

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

