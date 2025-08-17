Panamá, 17 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá

    Getzalette Reyes
    IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá
    Imagen cedida por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos del estado del huracán Erin. EFE

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por los efectos indirectos que está generando el huracán Erin, categoría 5, sobre el territorio nacional.

    La medida se mantendrá vigente desde las 7:10 p.m. de este sábado 16 de agosto hasta las 11:59 p.m. del martes 19 de agosto de 2025.

    De acuerdo con el informe, el huracán Erin presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h y se encuentra al noreste de Puerto Rico, avanzando lentamente sobre el Atlántico.

    Aunque el fenómeno no impactará directamente a Panamá, sus efectos indirectos estarán influyendo en las condiciones atmosféricas de la región.

    Áreas bajo aviso

    El IMHPA destacó que los impactos se sentirán principalmente en:

    • Costas y montañas de las provincias y comarcas del país.

    • Sectores marítimos del Pacífico y el Caribe panameño.

    IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá
    Panamá en vigilancia meteorológica por la influencia del huracán Erin en el Atlántico.

    Posibles efectos en Panamá

    La institución explicó que el huracán Erin aporta a una mayor organización de los sistemas atmosféricos, lo que, combinado con los flujos de vientos con alto contenido de humedad, favorecerá periodos de lluvias y tormentas significativas en el territorio nacional durante los próximos días.

    El IMHPA recomendó a la población y al sector marítimo mantenerse atentos a los informes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.

    Con anterioridad, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos dio a conocer que el huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un “catastrófico” categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

    [Lea también: La tormenta Erin se intensifica rápidamente en el Atlántico y se convierte en huracán de categoría 5]

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • Puerto Armuelles: ¿la nueva puerta logística de Panamá hacia Costa Rica?. Leer más