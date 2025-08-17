IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por los efectos indirectos que está generando el huracán Erin, categoría 5, sobre el territorio nacional.

La medida se mantendrá vigente desde las 7:10 p.m. de este sábado 16 de agosto hasta las 11:59 p.m. del martes 19 de agosto de 2025.

De acuerdo con el informe, el huracán Erin presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h y se encuentra al noreste de Puerto Rico, avanzando lentamente sobre el Atlántico.

Aunque el fenómeno no impactará directamente a Panamá, sus efectos indirectos estarán influyendo en las condiciones atmosféricas de la región.

Áreas bajo aviso

El IMHPA destacó que los impactos se sentirán principalmente en:

Costas y montañas de las provincias y comarcas del país .

Sectores marítimos del Pacífico y el Caribe panameño.

Posibles efectos en Panamá

La institución explicó que el huracán Erin aporta a una mayor organización de los sistemas atmosféricos, lo que, combinado con los flujos de vientos con alto contenido de humedad, favorecerá periodos de lluvias y tormentas significativas en el territorio nacional durante los próximos días.

El IMHPA recomendó a la población y al sector marítimo mantenerse atentos a los informes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.

Con anterioridad, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos dio a conocer que el huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un “catastrófico” categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

