Panamá, 25 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 25 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Pronóstico del clima

    Imhpa: emite nuevo aviso de vigilancia por fuertes tormentas

    Henry Cárdenas P.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Imhpa: emite nuevo aviso de vigilancia por fuertes tormentas
    Se espera que las lluvias fuertes se registren en la ciudad capital entre martes y miércoles de la presente semana. Archivo

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un nuevo aviso de vigilancia por fuertes tormentas, el cual se extiende hasta el viernes 28 de agosto y abarca todo el país.

    De acuerdo con el reporte de la entidad, se prevén episodios de tormentas hasta muy fuertes, activadas por la incursión en la región de las ondas tropicales 38 y 39 sobre el país, las que se refuerzan por condiciones de calentamiento diurno (altas temperaturas).

    Según el pronóstico, hay mayor probabilidad de que generen aguaceros entre aislados y sectorizados, puntualmente muy fuertes, con actividad eléctrica y ráfagas de viento para los días 25 y 26 de agosto, en sectores de las provincias de Panamá, Veraguas, Coclé, Herrera y Chiriquí.

    En tanto, para los días 27 y 28 de agosto, se esperan aguaceros dispersos, de moderados a muy fuertes, sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Última Hora

    • 17:12 Xavi resta importancia a ser la tercera opción de Países Bajos: ‘Es un verdadero honor’ Leer más
    • 17:09 Caso Cobranzas del Istmo: la Corte no admite el último recurso que le quedaba a Salerno, pero sí atenderá el de Cucalón  Leer más
    • 16:57 Tribunal mantiene detención provisional de Luis Oliva Leer más
    • 16:38 Canadá impone aranceles de hasta el 50 % a productos de Estados Unidos como el acero o electrónica Leer más
    • 16:38 Mourinho pondera el arbitraje español y evita caer en las comparaciones de Vinicius y Lamine Yamal Leer más
    • 16:00 El racismo no siempre dice su nombre Leer más
    • 15:58 Imhpa: emite nuevo aviso de vigilancia por fuertes tormentas Leer más
    • 15:42 Pandeportes licitará el primer estadio de fútbol en Los Santos Leer más
    • 15:35 Mulino y la Academia Panameña de la Lengua Leer más
    • 15:23 Antai recomienda destituir a 12 funcionarios de la Unachi, varios del entorno de Medianero de Bonagas Leer más