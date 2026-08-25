Imhpa: emite nuevo aviso de vigilancia por fuertes tormentas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un nuevo aviso de vigilancia por fuertes tormentas, el cual se extiende hasta el viernes 28 de agosto y abarca todo el país.

De acuerdo con el reporte de la entidad, se prevén episodios de tormentas hasta muy fuertes, activadas por la incursión en la región de las ondas tropicales 38 y 39 sobre el país, las que se refuerzan por condiciones de calentamiento diurno (altas temperaturas).

Según el pronóstico, hay mayor probabilidad de que generen aguaceros entre aislados y sectorizados, puntualmente muy fuertes, con actividad eléctrica y ráfagas de viento para los días 25 y 26 de agosto, en sectores de las provincias de Panamá, Veraguas, Coclé, Herrera y Chiriquí.

En tanto, para los días 27 y 28 de agosto, se esperan aguaceros dispersos, de moderados a muy fuertes, sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí.