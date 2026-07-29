Imhpa prevé menos lluvias y temperaturas más altas en los próximos tres meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La perspectiva climática del Imhpa para agosto, septiembre y octubre prevé menos lluvias en gran parte del país, incluida la cuenca del Canal de Panamá.

Para los meses de agosto, septiembre y octubre, se esperan menos lluvias en gran parte del país y temperaturas más altas de lo normal, escenario que proyecta una intensificación del fenómeno de El Niño.

Así lo informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que presentó este miércoles 29 de julio la perspectiva climática para los próximos tres meses y una actualización del estado de El Niño.

En el reporte climático se resalta que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial podría intensificarse durante estos meses, favoreciendo la persistencia e intensificación del fenómeno de El Niño y su influencia sobre las condiciones atmosféricas de la región.

Además, se prevé la presencia de aguas más cálidas de lo habitual, tanto en el Pacífico como en el Caribe panameño, lo que favorecerá mantener elevadas las temperaturas y la sensación térmica en el país.

La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, indicó que durante este trimestre las lluvias estarán por debajo de lo normal en varias provincias del país, pese a que agosto, septiembre y octubre están dentro de la temporada lluviosa y tradicionalmente corresponden a algunos de los meses más lluviosos del año.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del Imhpa. Cortesía

Se advierte sobre una mayor probabilidad de registrar lluvias inferiores al promedio en amplias zonas de Chiriquí (excepto las áreas más montañosas), el sur de la comarca Ngäbe Buglé, Coclé, Panamá Oeste, áreas centrales y del este de la provincia de Panamá, la cuenca del Canal de Panamá, así como el centro y sur de Veraguas.

Asimismo, se espera una disminución de lluvias en sectores del occidente de Herrera. En estas regiones, la reducción de las precipitaciones podría variar entre el 20% y el 45% en comparación con los valores históricos.

La directora del Imhpa, destacó que este panorama podría generar períodos más prolongados de tiempo seco dentro de la temporada lluviosa, especialmente en las provincias centrales y sectores del Pacífico. Según la entidad, la preocupación aumenta al considerar que, desde el desarrollo de El Niño, algunas zonas del país han registrado hasta un 70 % menos de lluvias de lo normal.

Entre enero y junio de 2026, el Imhpa identificó 11 cuencas hidrográficas bajo condiciones de sequía meteorológica, incluyendo la cuenca del río Pacora que se encuentra en condición extremadamente seca.

También se alertó que otras nueve cuencas se encuentran en riesgo de presentar sequía durante los próximos tres meses. Ante este escenario, se recomienda a la población y a los distintos sectores productivos hacer un uso responsable del recurso hídrico.

Sin embargo, en el informe se indica que se prevén lluvias por encima de lo normal en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé, las zonas montañosas de Chiriquí, el norte de Veraguas, el occidente de la costa abajo de Colón y la comarca Guna Yala. Se explica que en estas áreas, los acumulados de lluvia podrían aumentar entre el 15% y el 25% en comparación de los valores normales.

Altas temperaturas

Sobre las elevadas temperaturas, el Imhpa indicó que estas podrían ubicarse entre 2 °C y 3 °C por encima de los valores normales. En tanto, en algunas zonas de las provincias centrales el incremento podría alcanzar hasta 4 °C durante agosto y septiembre.

“Debido a la combinación de temperatura y humedad, la sensación térmica podría superar los 38 °C en varias regiones, especialmente en Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Panamá”, se señala en un comunicado de la entidad.

Los expertos prevén que en los primeros días de agosto se dé una disminución de las lluvias, un evento que podría prolongarse hasta por 10 días, principalmente en las provincias centrales, reduciendo tanto la cantidad de lluvia como el número de días lluviosos.