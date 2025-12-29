Impugnación mantiene suspendida licitación para la reconstrucción del Instituto Dr. Alfredo Cantón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La licitación del proyecto “Demolición, diseño, construcción de nuevas instalaciones y remodelación del Instituto Dr. Alfredo Cantón”, ubicado en el corregimiento de Mateo Iturralde, en el distrito de San Miguelito, se encuentra actualmente suspendida debido a un proceso de impugnación que mantiene paralizado el acto público, lo que ha retrasado la ejecución de una obra largamente esperada por la comunidad educativa.

Atendiendo las solicitudes de docentes, padres de familia y estudiantes, el Ministerio de Educación (Meduca) convocó el pasado 30 de julio el acto público para la construcción y remodelación del centro educativo, el cual atiende a una población de más de 1,500 estudiantes.

En esta licitación participaron tres empresas, que presentaron sus propuestas económicas el 22 de agosto, durante un acto público cuyo precio de referencia fue de $16,664,935.51.

Las empresas oferentes fueron Dirección de Obras, S.A., con una propuesta de $16.3 millones; Ingeniería Hos, S.A., que ofertó $15 millones; y el Consorcio Juntos por el Cantón, integrado por Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. y Power Construction Corporation of China, con una propuesta de $18.2 millones.

Durante los meses siguientes —de septiembre a diciembre— se presentaron reclamos y solicitudes de correcciones del informe de evaluación, ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Finalmente, tras un tercer informe de evaluación, la Comisión Evaluadora adjudicó el acto público al Consorcio Juntos por el Cantón, mediante la Resolución N° 741 del 1 de diciembre de 2025.

Posteriormente, la directora nacional de Ingeniería y Arquitectura del Meduca, María Pineda, informó que la empresa Dirección de Obras, S.A. presentó una nueva impugnación al proceso, luego de que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, mediante la Resolución N° 162-2025 del 15 de diciembre de 2025, admitiera el recurso de impugnación interpuesto por dicha empresa.

Según Pineda, el caso fue elevado a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, donde permanece actualmente en evaluación.

La funcionaria detalló que se trata de un plantel educativo antiguo que data de 1969, cuyas condiciones estructurales y las características del terreno han representado desafíos adicionales para el desarrollo del proyecto.

La comunidad educativa del Instituto Dr. Alfredo Cantón claman por una solución inmediata ante la crisis que tiene la infraestructura. Yaritza Mojica

En un “Informe Oficial de Conducta” del Meduca, fechado el 22 de diciembre, se señala que la propuesta de Dirección de Obras, S.A. presentaba diversas inconsistencias técnicas y matemáticas en su oferta financiera. El ministerio argumenta que la empresa realizó cambios no autorizados a las especificaciones del proyecto y presentó desgloses de precios incorrectos, lo que comprometió la integridad de su propuesta.

El informe sustenta ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas la decisión de adjudicación original y recomienda desestimar los recursos legales presentados por el licitante.

Mientras se resuelve el proceso legal, Pineda confirmó que los estudiantes continuarán recibiendo clases el próximo año en el antiguo Colegio Oxford, ubicado frente a la Iglesia del Carmen. Para ello, se extenderá el contrato de arrendamiento del plantel provisional-donde se paga cerca de $420 mil por año-, con el fin de garantizar la continuidad del año escolar hasta que la nueva infraestructura esté concluida.