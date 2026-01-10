Impulsa nueva Dirección de Mantenimiento; la apuesta del Idaan para reducir fallas en el suministro de agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante años, la falta de mantenimiento preventivo ha sido el talón de Aquiles de las instituciones públicas del país, y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) no ha sido la excepción. La entidad opera con una estructura compleja, una red sobrecargada y una infraestructura obsoleta que hoy intenta ser modernizada, en un contexto donde la demanda supera la capacidad del sistema.

En Tocumen, la demanda de agua potable es constante, debido a la gran cantidad de barriadas que se construyen. Cortesía

Ante esta necesidad, el Idaan creó, a partir de este año, una nueva Dirección Nacional de Mantenimiento, cuya tarea clave es mejorar la confiabilidad del sistema de agua potable en el país, mediante la implementación de un modelo de mantenimiento integral que permita reducir interrupciones, optimizar equipos y fortalecer la infraestructura existente.

Así lo explicó Guillermo Lasso, ingeniero electromecánico y director nacional de Mantenimiento del Idaan, quien detalló que esta dirección fue creada con el objetivo de atender el rezago histórico en el cuidado y la operación de los equipos que sostienen la producción y distribución de agua potable a nivel nacional.

Lasso señaló que “el principal reto es intervenir equipos que, durante años, no recibieron el mantenimiento adecuado”. Para ello, la nueva dirección implementará un esquema de mantenimiento integral basado en tres etapas: predictivo, preventivo y correctivo. El mantenimiento predictivo permitirá evaluar el estado real de motores, bombas, transformadores, válvulas, subestaciones eléctricas y líneas de energía, mediante instrumentos de medición especializados, con el fin de anticipar fallas antes de que ocurran.

Ing. Guillermo Lasso, director Nacional de Mantenimiento del Idaan. LP Yaritza Mojica

El mantenimiento preventivo, explicó, consistirá en aplicar acciones planificadas para prolongar la vida útil de los equipos, mientras que el mantenimiento correctivo se ejecutará cuando sea necesaria la reparación o sustitución de componentes dañados, una tarea compleja debido al alto costo y a la limitada disponibilidad de equipos de respaldo.

Actualmente, el Idaan administra una extensa infraestructura que incluye unas 55 plantas potabilizadoras, 45 plantas de tratamiento de aguas residuales, múltiples estaciones de bombeo, cerca de 600 instalaciones con pozos profundos y unos 13,500 kilómetros de tuberías a nivel nacional, con diámetros que van desde media pulgada hasta grandes líneas de 66 y 70 pulgadas, como las que abastecen desde la planta potabilizadora Federico Guardián Conte, en Chilibre.

Planta de Chilibre se detendrá por mantenimiento del 16 al 17 de agosto. Foto/Cortesía

Primer paso: levantar la data existente

El primer paso de la nueva dirección, creada bajo la administración de Rutilio Villarreal director del Idaan, ha sido recopilar y analizar la data existente de estaciones de bombeo, plantas potabilizadoras y tomas de agua cruda, un proceso indispensable para planificar intervenciones efectivas, destacó Lasso. Una vez completada esta fase, se aplicará el mantenimiento predictivo mediante instrumentos especializados que permitirán determinar el estado real de cada equipo y definir las acciones necesarias en cada caso.

El Idaan enfrenta el reto de ejecutar este proceso mientras los equipos continúan operando, lo que implica trabajar contra el tiempo para evitar que fallas existentes provoquen daños mayores. A la par del levantamiento de información, la institución debe reemplazar o reparar equipos deteriorados y garantizar que los nuevos activos reciban el mantenimiento indicado por los fabricantes, como limpieza periódica, medición de temperatura, cambios de aceite y revisión del suministro eléctrico.

¿Quiénes integrarán la nueva dirección?

Se conoció que la Dirección Nacional de Mantenimiento está conformando un equipo técnico especializado, integrando personal de distintas direcciones internas, como Operaciones, Ingeniería, Construcción y Administración. Además, se anunció el inicio de un programa de capacitación en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que permitirá formar operadores de plantas potabilizadoras.

En materia presupuestaria, la dirección —creada formalmente este año— aún no cuenta con una asignación propia, ya que el presupuesto 2026 fue estructurado en 2025. No obstante, el Idaan ha identificado unos 2.1 millones de dólares disponibles en otras áreas relacionadas con mantenimiento, recursos que se prevé comprometer durante el primer cuatrimestre del año, debido a la magnitud de las necesidades a nivel nacional.

Acciones preventivas

Como parte de las acciones preventivas ante la temporada lluviosa, Lasso explicó que el Idaan ha iniciado la limpieza de fosas y tomas de agua cruda para remover sedimentos acumulados, una medida clave para evitar que las bombas se traben o sufran daños severos durante las crecidas de los ríos. Esta práctica busca dejar atrás la atención reactiva de emergencias y establecer rutinas obligatorias de mantenimiento periódico.

La institución también evalúa el estado de los tanques de almacenamiento y reserva, con el fin de rehabilitar aquellos que fueron sacados de operación por fallas técnicas y maximizar su uso. Estas acciones han permitido reducir la dependencia del alquiler de camiones cisternas.

Tanques de reservas sin mantenimiento en San Miguelito.

El funcionario también explicó que en la planta potabilizadora de Chilibre comenzaron a llegar equipos nuevos, como la incorporación de dos bombas para la estación de bombeo de agua cruda, y que, en el transcurso del año, llegarán cuatro más para la distribución de agua potable. Esto permitirá rotar equipos, darles mantenimiento adecuado y contar con respaldo operativo.

Instalan la bomba de agua trata en la planta potabilizadora de Chilibre, tras ocho días fuera de servicio. Cortesía

En regiones como Pacora, donde se han identificado condiciones críticas, se ejecuta un contrato para la reposición y reparación de ocho bombas, además de la instalación de una planta potabilizadora tipo paquete que aportará un millón de galones diarios adicionales, lo que aliviará la demanda y mejorará el suministro en ese sector, indicó Lasso.

La nueva Dirección Nacional de Mantenimiento también ha detectado situaciones similares en plantas y sistemas de Panamá Metro, Chepo, Yaviza, Chiriquí, Los Santos y Veraguas, lo que confirma que el deterioro de los equipos es un problema de alcance nacional.

“Estamos luchando contra el tiempo para recuperar la confiabilidad de los sistemas. La única forma de garantizar que el agua esté disponible cuando la población la necesita es darle mantenimiento constante a los equipos”, afirmó Lazo.

Finalmente, el Idaan destacó la incorporación de tecnologías de automatización y monitoreo remoto, mediante sensores que miden variables como temperatura, caudal, presión y niveles de agua en tanques. Esta información será supervisada por personal especializado, lo que permitirá detectar anomalías en tiempo real y actuar de forma anticipada antes de que se produzcan interrupciones en el suministro.

Rutilio Villarreal, director del Idaan (izq.) en la Unidad Central de Comando, Control y Monitoreo. Cortesía/Idaan

Con estas medidas, se pretende consolidar un modelo de gestión más eficiente, técnico y planificado, orientado a garantizar la continuidad del servicio de agua potable a los usuarios y a optimizar el uso de los recursos públicos.