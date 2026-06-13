Panamá, 13 de junio del 2026
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    Capacitación

    Impulsan en Panamá el periodismo de soluciones con taller especializado

    Redacción de La Prensa
    Impulsan en Panamá el periodismo de soluciones con taller especializado
    Capacitación para periodistas. Cortesía

    Con la finalidad de fortalecer el desarrollo del periodismo, la organización Sumarse y el Centro Latinoamericano de Periodismo (Celap), en alianza con BAC Panamá, realizaron el workshop “Periodismo de soluciones: datos, contexto y ética”.

    Fue una jornada intensiva dirigida a periodistas panameños interesados en fortalecer sus capacidades profesionales y tuvo como escenario el auditorio de la Universidad del Istmo.

    En el encuentro, un grupo de periodistas becarios participó en una capacitación impartida por Liza Gross, exdirectora de The Miami Herald y con trayectoria en transformación de medios, ética periodística y periodismo de soluciones.

    Gross compartió metodologías, casos de estudio y herramientas prácticas para producir contenidos basados en evidencia, con enfoque en respuestas a problemas sociales y en la reconstrucción de la confianza entre los medios y las audiencias.

    “Este workshop confirma que en Panamá existe un periodismo dispuesto a evolucionar. Apostar por el periodismo de soluciones no es una moda; es una necesidad para fortalecer la democracia y ofrecer a la ciudadanía información que ilumine caminos, no solo problemas”, destacó Dilmar Rosas, director ejecutivo del Celap.

    En tanto, Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, expresó que “el periodismo de soluciones es una herramienta poderosa para visibilizar iniciativas que generan impacto en nuestras comunidades”.

    Por su lado, Marta González, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de BAC, resaltó la importancia de fortalecer un periodismo que contribuya a generar conversaciones constructivas y basadas en evidencia.

    “Vengo de los medios y conozco bien el papel que juegan los periodistas en una sociedad: conectar preguntas con respuestas y darles voz a historias que muchas veces no se escuchan. El periodismo de soluciones pone ese rol en el centro, ayudando a visibilizar no solo los desafíos, sino también lo que sí está funcionando”, destacó.

    Redacción de La Prensa

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