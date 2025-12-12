In Memoriam: Pablo Rojas Pardini, odontólogo y científico panameño

Exclusivo Suscriptores

OBITUARIO. Un reportaje, tras la muerte de un individuo, sobre su vida, sus logros, controversias y recuerdos de personas que lo conocieron.

Obituario OBITUARIO. Un reportaje, tras la muerte de un individuo, sobre su vida, sus logros, controversias y recuerdos de personas que lo conocieron.

El odontólogo panameño Pablo Rojas Pardini falleció el pasado 9 de diciembre de 2025, dejando un legado de innovación y humanismo.

Fundador de la Clínica Rojas Pardini, el odontólogo y científico acuñó la filosofía “sonreír sin dolor” y se destacó por buscar mejores formas de hacer las cosas, con la visión de implementar soluciones más efectivas y menos invasivas para los pacientes, resaltó su familia.

Esta visión le permitió registrar cerca de 136 patentes internacionales, logro que proyectó el nombre de Panamá en el mapa mundial de la innovación médica.

Entre sus aportes a la odontología está la revolucionaria técnica de “tejer” alambres de hierro entre los dientes, una metodología que rompió paradigmas en ortodoncia al corregir defectos de ubicación sin necesidad de extraer piezas dentales. Esta innovación le valió el Premio Nacional a la Innovación Empresarial de Senacyt y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en 2010.

Asimismo, dejó una huella internacional, cuando en 2014 fue incluido entre los 17 finalistas de los premios Innovadores de América.

Recibió tres reconocimientos por innovaciones clave, incluyendo la técnica de hilo “Wirethreading” y sus pioneros trabajos en neurortodoncia para el tratamiento del bruxismo y el síndrome de Meniere.

Su excelencia fue reconocida por la Organización Internacional para la Capacitación y la Investigación Médica (IOCIM), que lo distinguió como el Mejor Profesional de Latinoamérica y el Caribe en 2013-2014.

Fue declarado en 2019 como Hijo Meritorio por el Concejo de Panamá.

“El que innova no requiere descalificar a nadie… innovar es sorprender, generando reacciones científicas inevitables, que ahora los panameños aportamos orgullosamente”, expresó en aquella ocasión el doctor Rojas Pardini.