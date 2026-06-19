Panamá, 19 de junio del 2026
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    Inadeh alerta sobre estafa que ofrece certificados y diplomas a cambio de dinero

    La entidad advierte que se trata de una práctica ilegal que utiliza de manera indebida el nombre, la imagen institucional y documentos oficiales del Inadeh para engañar a la población.

    Yaritza Mojica
    Inadeh alerta sobre estafa que ofrece certificados y diplomas a cambio de dinero
    Inadeh

    El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) denunció la circulación de publicaciones fraudulentas en redes sociales que ofrecen supuestos certificados y diplomas oficiales a cambio de dinero, sin que los interesados deban cursar ni aprobar los programas de formación de la institución.

    La entidad advirtió que se trata de una práctica ilegal que utiliza de manera indebida el nombre, la imagen institucional y documentos oficiales del Inadeh para engañar a la población y obtener beneficios económicos.

    A través de un comunicado, el instituto reiteró que todos sus cursos, programas de capacitación, certificaciones y trámites son completamente gratuitos. Además, aclaró que ningún funcionario, colaborador, representante o tercero está autorizado para cobrar por inscripciones, participación en cursos, certificaciones o emisión de diplomas.

    Asimismo, informó que el número de WhatsApp divulgado en la publicación fraudulenta no pertenece ni guarda relación alguna con la institución ni con personal autorizado.

    El Inadeh enfatizó que los certificados y diplomas oficiales únicamente se obtienen mediante la participación, asistencia y aprobación de los programas de formación impartidos por la entidad. De igual forma, recordó que no existe ningún mecanismo de pago para adquirir acreditaciones académicas, certificados o diplomas.

    Ante esta situación, la institución advirtió que el uso de documentos oficiales con fines de lucro y la promoción de servicios no autorizados podrían constituir conductas contrarias a la ley, al inducir a error a los ciudadanos mediante el uso indebido de la imagen institucional.

    Inadeh alerta sobre estafa que ofrece certificados y diplomas a cambio de dinero
    Inadeh denuncia publicación fraudulenta en redes sociales. Cortesía

    Por ello, anunció que se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes contra los responsables de estas publicaciones y contra cualquier persona que utilice el nombre del Inadeh para ofrecer certificados, diplomas o servicios no autorizados.

    La entidad exhortó a la ciudadanía a no realizar pagos, evitar compartir información personal con terceros y verificar cualquier información relacionada con sus servicios exclusivamente a través de los canales oficiales de la institución.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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