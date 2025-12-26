Panamá, 26 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FORMACIÓN PROFESIONAL

    Inadeh iniciará preinscripción en enero con nuevos cursos y programas de formación

    Getzalette Reyes
    Inadeh iniciará preinscripción en enero con nuevos cursos y programas de formación
    Más de 8,500 cursos ofrecerá el Inadeh en 2026. Foto/Cortesía

    El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció que iniciará su proceso de preinscripción el próximo lunes 5 de enero de 2026.

    De acuerdo con la entidad, la oferta académica incluye más de 8,500 cursos, además de 20 programas y 22 cursos nuevos, orientados a fortalecer las competencias técnicas y profesionales de la población.

    Las clases comenzarán de forma paulatina a partir del lunes 12 de enero, lo que permitirá una incorporación ordenada de los participantes a lo largo del mes.

    Inadeh iniciará preinscripción en enero con nuevos cursos y programas de formación
    Más de 8,500 cursos ofrecerá el Inadeh en 2026.

    Entre los nuevos cursos y programas figuran: recepción de productos de carga y unidades, inspector de calidad en la industria agroalimentaria, asistente de soporte técnico en redes informáticas, coordinador de eventos, asistente logístico, guía general de turismo, recepcionista, asistente de seguridad de red y soporte de hardware, entre otros.

    Inadeh iniciará preinscripción en enero con nuevos cursos y programas de formación
    Más de 8,500 cursos ofrecerá el Inadeh en 2026.

    Podrán preinscribirse jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades, incluidos extranjeros con cédula E y N, en programas de formación distribuidos en 28 áreas clave y disponibles en los 25 centros de formación a nivel nacional.

    La preinscripción podrá realizarse a través del enlace disponible en la biografía de Instagram @inadehoficial, seleccionando el botón de Preinscripción; ingresando directamente a www.inadeh.edu.pa; llamando al 538-2300; contactando al asistente virtual TOMI vía WhatsApp al 6379-1469; o acudiendo de forma presencial a cualquiera de los centros de formación del país.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más