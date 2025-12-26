Inadeh iniciará preinscripción en enero con nuevos cursos y programas de formación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció que iniciará su proceso de preinscripción el próximo lunes 5 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, la oferta académica incluye más de 8,500 cursos, además de 20 programas y 22 cursos nuevos, orientados a fortalecer las competencias técnicas y profesionales de la población.

Las clases comenzarán de forma paulatina a partir del lunes 12 de enero, lo que permitirá una incorporación ordenada de los participantes a lo largo del mes.

Más de 8,500 cursos ofrecerá el Inadeh en 2026.

Entre los nuevos cursos y programas figuran: recepción de productos de carga y unidades, inspector de calidad en la industria agroalimentaria, asistente de soporte técnico en redes informáticas, coordinador de eventos, asistente logístico, guía general de turismo, recepcionista, asistente de seguridad de red y soporte de hardware, entre otros.

Podrán preinscribirse jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades, incluidos extranjeros con cédula E y N, en programas de formación distribuidos en 28 áreas clave y disponibles en los 25 centros de formación a nivel nacional.

La preinscripción podrá realizarse a través del enlace disponible en la biografía de Instagram @inadehoficial, seleccionando el botón de Preinscripción; ingresando directamente a www.inadeh.edu.pa; llamando al 538-2300; contactando al asistente virtual TOMI vía WhatsApp al 6379-1469; o acudiendo de forma presencial a cualquiera de los centros de formación del país.