Inadeh lanza nuevos programas de formación en Cuidado a Personas Mayores y Programación Web

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció el lanzamiento de dos nuevos programas académicos: Técnico en Cuidado a Personas Mayores y Técnico Profesional en Programación Web.

El programa Técnico en Cuidado a Personas Mayores tendrá una duración de 644 horas de formación y está diseñado para preparar personal altamente capacitado en la atención integral, ética y digna de las personas mayores, informó la entidad en un comunicado.

La formación combina teoría y práctica, brindando a los participantes las competencias necesarias para ofrecer acompañamiento físico, emocional y social a este grupo etario.

El plan de estudios incluye temas clave como higiene y confort, nutrición, movilización segura, primeros auxilios, acompañamiento emocional y comunicación efectiva con la persona mayor y su familia.

Como requisito para la certificación, los estudiantes deberán cumplir con una práctica profesional supervisada, en la que aplicarán sus conocimientos en hogares, centros de atención y espacios comunitarios, bajo la guía de profesionales experimentados.

Por otro lado, el Inadeh también anunció el lanzamiento del programa Técnico Profesional en Programación Web, con una duración de 1,120 horas. Este programa está orientado a desarrollar habilidades técnicas y prácticas en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios y aplicaciones web, preparando a los participantes para integrarse exitosamente al mercado laboral digital.

Ambos programas se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen.

Las capacitaciones iniciarán el 20 de octubre, y las personas interesadas podrán inscribirse a través del sitio web oficial del Inadeh.

Para más información, los interesados pueden visitar la página oficial del Inadeh o consultar sus redes sociales.