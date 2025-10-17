Panamá, 17 de octubre del 2025

    ENSEÑANZA

    Inadeh lanza nuevos programas de formación en Cuidado a Personas Mayores y Programación Web

    Getzalette Reyes
    Ambos programas se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen. Foto/Inadeh

    El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció el lanzamiento de dos nuevos programas académicos: Técnico en Cuidado a Personas Mayores y Técnico Profesional en Programación Web.

    El programa Técnico en Cuidado a Personas Mayores tendrá una duración de 644 horas de formación y está diseñado para preparar personal altamente capacitado en la atención integral, ética y digna de las personas mayores, informó la entidad en un comunicado.

    La formación combina teoría y práctica, brindando a los participantes las competencias necesarias para ofrecer acompañamiento físico, emocional y social a este grupo etario.

    El plan de estudios incluye temas clave como higiene y confort, nutrición, movilización segura, primeros auxilios, acompañamiento emocional y comunicación efectiva con la persona mayor y su familia.

    Como requisito para la certificación, los estudiantes deberán cumplir con una práctica profesional supervisada, en la que aplicarán sus conocimientos en hogares, centros de atención y espacios comunitarios, bajo la guía de profesionales experimentados.

    Inadeh lanza nuevos programas de formación en Cuidado a Personas Mayores y Programación Web
    Los adultos mayores enfrentan desafíos como la falta de integración social, el aumento de casos de abandono y maltrato, y la necesidad de mejorar su acceso a la atención médica y seguridad social. Foto/Pixabay

    Por otro lado, el Inadeh también anunció el lanzamiento del programa Técnico Profesional en Programación Web, con una duración de 1,120 horas. Este programa está orientado a desarrollar habilidades técnicas y prácticas en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios y aplicaciones web, preparando a los participantes para integrarse exitosamente al mercado laboral digital.

    Ambos programas se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen.

    Las capacitaciones iniciarán el 20 de octubre, y las personas interesadas podrán inscribirse a través del sitio web oficial del Inadeh.

    Para más información, los interesados pueden visitar la página oficial del Inadeh o consultar sus redes sociales.

    Portadista

