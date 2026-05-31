Inauguran estación para monitorear calidad del agua del río La Villa en medio de crisis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La nueva estación permitirá el monitoreo remoto y en tiempo real de parámetros críticos de la calidad del agua, con el objetivo de detectar de forma temprana variaciones o posibles eventos de contaminación en la cuenca

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) inauguró este fin de semana la primera Estación de Monitoreo de Calidad del Agua del río La Villa, ubicada en la finca La Pitaloza, en Las Cabras de Pesé, provincia de Herrera, en medio de la crisis hídrica que enfrenta la región de Azuero desde hace un año.

La región cumplió el pasado 27 de mayo un año sin suministro continuo de agua potable, luego de la suspensión de operaciones en varias plantas potabilizadoras debido a problemas en la calidad del agua de los ríos La Villa y Estivaná, una situación que ha impactado a miles de familias.

La nueva estación permitirá el monitoreo remoto y en tiempo real de parámetros críticos de la calidad del agua, con el objetivo de detectar de forma temprana variaciones o posibles eventos de contaminación en la cuenca.

Miambiente señala que el sistema fortalecerá la vigilancia ambiental, la capacidad de respuesta ante posibles afectaciones, el desarrollo de estudios técnicos y científicos, y la protección de las comunidades que dependen del río La Villa.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que el proyecto representa un avance en la gestión y recuperación de la cuenca.

“La nueva estación que inauguramos hoy representa un avance tecnológico significativo, que nos permitirá seguir recuperando la cuenca hidrográfica y la calidad del agua del río La Villa y sus afluentes junto a la población de Azuero”, afirmó.

Agregó que la instalación se encuentra en un punto estratégico, en la confluencia de los ríos Estivaná y La Villa, considerado clave para el monitoreo del sistema hídrico de la región.

La estación será operada por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda) y generará datos en tiempo real sobre parámetros como oxígeno disuelto, conductividad, pH, turbidez, temperatura y sólidos suspendidos.

El sistema funciona de manera automatizada, captando agua directamente del río y conduciéndola hacia analizadores instalados en un módulo técnico. Mediante sensores especializados, se realizan mediciones continuas y precisas, cuyos resultados son transmitidos de forma inmediata para su análisis.

Con esta infraestructura, la entidad busca reforzar el monitoreo científico de la cuenca del río La Villa, considerada una de las principales fuentes de abastecimiento de agua en la región de Azuero.