Inauguran intercambiador de Chitré tras casi siete años de paralización

El intercambiador a desnivel de la circunvalación de Chitré, fue inaugurado este jueves 8 de enero, luego de casi siete años de paralización y una inversión de B/.44.5 millones.

La infraestructura fue concebida para mejorar la fluidez vehicular y la seguridad vial en uno de los puntos de mayor tráfico de la región. El proyecto presenta un diseño de tres niveles, orientado a reducir congestionamientos y tiempos de traslado, beneficiando a más de 200 mil residentes de la región de Azuero, en las provincias de Herrera y Los Santos.

En el nivel superior se construyó un viaducto elevado de 619.91 metros, con dos carriles que permiten el desplazamiento continuo sobre la avenida Roberto Ramírez De Diego. El nivel medio cuenta con una rotonda, mientras que el nivel inferior incorpora un paso subterráneo que conecta directamente a Chitré con La Villa de Los Santos.

El intercambiador incluye además la construcción de dos puentes peatonales.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, recordó que el proyecto estuvo abandonado por casi siete años, con apenas un 24% de avance, convirtiéndose —dijo— en un ejemplo de mala gestión pública.

Durante el acto inaugural, el presidente José Raúl Mulino, destacó que la culminación del proyecto responde al compromiso de su gobierno de retomar obras inconclusas. “Cuando el dinero se destina adonde tiene que ir, las obras se entregan y son para los panameños que las pagaron”, afirmó.

Además, anunció que el próximo Gabinete Ampliado Agropecuario se realizará en Coclé, en febrero, con el objetivo de escuchar y atender las dificultades del sector.