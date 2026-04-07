Incendio bajo el puente de las Américas alcanza cobertura internacional

La explosión y el incendio ocurridos debajo del puente de las Américas, en la tarde de este lunes 6 de abril, también tuvieron su impacto en algunos medios internacionales.

En las horas siguientes, el suceso comenzó a replicarse en medios digitales de diferentes países, que destacaron la cercanía del hecho con el Canal de Panamá y el impacto en una de las principales vías de acceso a la capital.

“Video impactante muestra bola de fuego que alcanza el puente de las Américas y deja un muerto”, tituló el diario estadounidense New York Post.

“Imágenes impactantes muestran el momento en que un camión cisterna explota en una enorme bola de fuego cerca del Canal de Panamá”, reportó el medio británico de The Sun, destacando también la muerte de una persona.

El diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, destacó en su página web: “Fuerte explosión de camiones cisterna provocó incendio sobre el puente más antiguo del Canal de Panamá”.

En tanto, La Nación de Costa Rica publicó: “Gigantesca explosión bajo el puente de las Américas deja un muerto y cuatro heridos en Panamá”.