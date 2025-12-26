Incendio cerca del Parque Nacional Volcán Barú arrasa 10 hectáreas de herbazales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incendio afectó unas 10 hectáreas (alrededor de 14 canchas de fútbol) de herbazales en la comunidad de Los Cantares, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, la tarde del jueves 25 de diciembre, sin que las llamas alcanzaran el área protegida del Parque Nacional Volcán Barú.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, el incendio se mantuvo activo por cerca de siete horas, ya que las labores de extinción debieron suspenderse temporalmente alrededor de las 10:00 p.m. debido a las fuertes brisas que se registraban en la zona.

Según la coronel Nadia Samudio, se presume que el hecho se haya originado por intervención humana, ya que este tipo de incendios no suele originarse de manera espontánea.

Indicó además que este ha sido el incendio más grave de al menos tres registrados recientemente en la región.

De forma paralela, guardaparques del Parque Nacional Volcán Barú mantienen un seguimiento constante para proteger el perímetro del área protegida y descartar cualquier riesgo adicional.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar la quema de desechos en áreas verdes y a reportar cualquier conato de incendio a la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales, con el fin de prevenir daños ambientales mayores.