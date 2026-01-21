Panamá, 21 de enero del 2026

    Incendio consume cerca de 10 hectáreas donde debía construirse la Ciudad Deportiva de David

    Yasser Yánez García
    Captura de pantalla de @demetrio_abrego_samudio

    Un incendio de herbazal se registró este martes en los terrenos donde estaba previsto construirse la Ciudad Deportiva de David, el sector de David Sur, provincia de Chiriquí.

    De acuerdo con moradores del área, el fuego se inició alrededor del mediodía; sin embargo, el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta cerca de las 2:00 p.m., lo que dio paso a un operativo de extinción que se prolongó por aproximadamente cuatro horas.

    Según informó el teniente José Luis Bandini, jefe de la Zona Regional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, el incendio afectó cerca de 10 hectáreas y fue controlado en su totalidad por aproximadamente 30 unidades.

    Bandini detalló que, durante las labores, en algunos momentos las llamas se acercaron a viviendas cercanas, lo que generó preocupación entre los residentes. No obstante, aclaró que no se registraron personas heridas, aunque varios moradores optaron por abandonar temporalmente sus casas como medida preventiva.

    Las autoridades informaron que por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que se mantienen las investigaciones correspondientes.

    Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar la quema de herbazales, especialmente durante la temporada seca, debido al alto riesgo que representa para las comunidades cercanas.

    Yasser Yánez García


