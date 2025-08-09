Panamá, 09 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Incendio consume local comercial en Río Sereno, Chiriquí, en la frontera con Costa Rica

    Yasser Yánez García
    Incendio consume local comercial en Río Sereno, Chiriquí, en la frontera con Costa Rica
    Mientras se investigan las causas del incendio en Zona Libre Mall, las autoridades mantienen vigilancia en el sitio para prevenir una posible reactivación del fuego. Cortesía

    Un incendio consumió por completo las instalaciones del local comercial Zona Libre Mall, ubicado en el área fronteriza de Río Sereno, provincia de Chiriquí.

    Las operaciones se vieron afectadas por la baja presión de agua y la distancia de los hidrantes, lo que complicó el abastecimiento. No obstante, la intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se propagara a otros comercios cercanos.

    Por el momento, no se conoce si hubo personas afectadas ni a cuanto ascienden las pérdidas económicas por el incidente.

    Mientras se investigan las causas del incendio, las autoridades mantienen vigilancia en el sitio para prevenir una posible reactivación del fuego.

    En las labores de extinción participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de la zona regional de Bugaba, junto con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quienes trabajaron de manera coordinada desde ambos lados de la frontera, informó el mayor Samuel González, jefe regional.

    Yasser Yánez García


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Docentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones y destituciones. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • Mulino está dispuesto a conversar con Panama Ports, pero sostiene que el contrato con ese puerto es ‘lesivo al interés nacional’. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más