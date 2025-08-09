Incendio consume local comercial en Río Sereno, Chiriquí, en la frontera con Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incendio consumió por completo las instalaciones del local comercial Zona Libre Mall, ubicado en el área fronteriza de Río Sereno, provincia de Chiriquí.

Las operaciones se vieron afectadas por la baja presión de agua y la distancia de los hidrantes, lo que complicó el abastecimiento. No obstante, la intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se propagara a otros comercios cercanos.

Por el momento, no se conoce si hubo personas afectadas ni a cuanto ascienden las pérdidas económicas por el incidente.

Mientras se investigan las causas del incendio, las autoridades mantienen vigilancia en el sitio para prevenir una posible reactivación del fuego.

En las labores de extinción participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de la zona regional de Bugaba, junto con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quienes trabajaron de manera coordinada desde ambos lados de la frontera, informó el mayor Samuel González, jefe regional.