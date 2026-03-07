Incendio en caserón de Colón deja al menos 20 familias afectadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos 20 familias quedaron damnificadas tras el incendio que la noche del viernes consumió un inmueble habitacional y comercial en calle 12 Domingo Díaz, en la ciudad de Colón. Ante la emergencia, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició el levantamiento de información social para evaluar la situación de los afectados y determinar las medidas de asistencia que se brindarán a quienes perdieron sus hogares.

El levantamiento del informe social fue realizado por la Dirección de Desarrollo Social del Miviot, que evaluó las condiciones de los residentes impactados y recopiló la información necesaria para definir las acciones de asistencia.

Hasta ayer en la noche el primero reporte preliminar indica 15 familias afectadas, sin embargo, al transcurrir las horas, personal Departamento de Desarrollo Social de la Regional del Miviot en Colón, logro identificar más familias afectadas arrojando la cifra de 20, un estimado de 47 personas.

No obstante, se informó que personal del Miviot continuará con el levantamiento de información la mañana de este sábado 7 de marzo, con el objetivo de completar el informe social y definir las medidas de ayuda necesarias para los residentes del inmueble que fue catalogado como pérdida total por las autoridades.

El Ministerio de Vivienda realizó el censo de los damnificados del incendio en Colón. Cortesía

Continúa las labores de enfriamiento y control del incendio

Por el momento, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) se mantienen en labores de enfriamiento y control en la ciudad de Colón la mañana de este sábado 7 de marzo, luego del incendio registrado la noche del viernes en un antiguo caserón de calle 12 Domingo Díaz.

El caserón albergaba tres locales comerciales en la planta baja, entre ellos un minisúper, una tintorería y un depósito de mercancía, mientras que en el nivel superior residían varias personas, informó Miguel Vaughan, primer jefe de la Zona Regional de Colón del BCBRP.

El incendio registrado la noche del viernes 6 de marzo en Colón.

Vaughan explicó que los bomberos continúan en el área debido a que parte de la estructura colapsó, lo que dificulta extinguir completamente los focos que permanecen bajo los escombros.

Según el oficial, durante la mañana se realizó el relevo del personal que trabajó durante la noche, mientras se abastecen nuevamente los vehículos con combustible para continuar las labores en la escena.

“Mientras tengamos algunos focos debajo de la estructura, tenemos que mantener unidades en el área hasta terminar por completo”, indicó.

Más de 100 bomberos en la emergencia

Para controlar el incendio fue necesaria la participación de más de 100 unidades del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de compañías de voluntarios y refuerzos de otras instituciones.

Las autoridades también solicitaron respaldo del Canal de Panamá y de unidades de la capital, que enviaron tanqueros y vehículos de apoyo, mientras los equipos de Colón permanecían concentrados en la emergencia.

El comandante también señaló que las labores de extinción se complicaron debido a la falta de hidrantes en la zona.

De acuerdo con Vaughan, actualmente existen alrededor de 70 hidrantes en el casco urbano de Colón, lo que obliga a los bomberos a extender mangueras a largas distancias para abastecerse de agua durante emergencias de gran magnitud.

Las autoridades indicaron que el origen del incendio aún se desconoce y será determinado una vez se inicien las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, las unidades de bomberos continuarán en el área hasta lograr la extinción total del fuego y eliminar cualquier foco activo.