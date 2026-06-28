Incendio irrumpe en calle 12 de Casco Antiguo durante la madrugada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un incendio se registró la madrugada de este domingo 28 de junio en un caserón de mampostería ubicado en avenida B, por la bajada del Ñopo, en las inmediaciones del Casco Antiguo y cerca del cuartel de Policía de San Felipe.

De manera preliminar, residentes del sector reportaron la posible desaparición de dos personas.

Durante las labores de mitigación, el Cuerpo de Bomberos aseguró que enfrentaron dificultades para el abastecimiento de agua. No obstante, lograron contener el fuego dentro del área afectada y reducir el riesgo para las viviendas aledañas.

El hecho también obligó a la empresa MiBus a suspender temporalmente la ruta C982, debido al cierre de la vía que impide el tránsito de las unidades por el área.

Cabe destacar que el incendio se registró en una zona cercana a bares y discotecas, que suelen concentrar una alta afluencia de personas durante los fines de semana.

Calle 12 de Casco Antiguo donde en la madrugada de este domingo 28 de junio se registró un incendio. Cortesía

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen y la causa del incendio.